Rayman Alive 2025: tutti gli annunci e il video completo dell'evento per il 30° anniversario

L'edizione 2025 di Rayman Alive, l'evento dedicato al mondo dell'uomo-melanzana di Ubisoft, si è rivelata decisamente ricca, come si conviene a quella corrispondente al 30° anniversario della serie, con una grande quantità di annunci e novità emerse al suo interno.
Potete vedere il video completo dell'evento riportato qui sotto, con un grande quantità di informazioni soprattutto per quanto riguarda l'ambito dello sviluppo amatoriale, delle mod e delle creazioni homebrew, in attesa di informazioni più precise sulle novità in arrivo proprio da parte di Ubisoft.
Il publisher francese ha infatti confermato che un nuovo Rayman è in sviluppo al momento, ma non ci sono ancora informazioni precise al riguardo, al di là del fatto che il lavoro pare sia affidato a Ubisoft Milan, a quanto pare in collaborazione con Ubisoft Montpellier.
Tanti progetti amatoriali e non solo
Oltre al gioco da parte di Ubisoft, però, la community di appassionati sta portando avanti una grande quantità di progetti incentrati su Rayman, a dimostrazione di come la serie sia notevolmente viva sul fronte dello sviluppo homebrew.
Tra le novità c'è Rayman 3 Readvanced, un port non ufficiale di Rayman 3 per Game Boy Advance, nientemeno, un'operazione decisamente impegnativa e impressionante, considerando la differenza di potenza tra le piattaforme su cui girava il capitolo in questione e il portatile.
Rayman Origins 2 è una mod fan-made da parte di PlumWing Studios che funziona come seguito diretto di Rayman Origins, con livelli completamente nuovi e meccaniche tratte dall'originale.
Non poteva mancare ovviamente il DLC di Minecraft dedicato a Rayman, sviluppato dal RAYLAB Team e compatibile con la versione Java per PC, portando Rayman e Globox nel mondo del gioco Mojang, con tanto di campagna dedicata.
Tra i progetti più impressionanti c'è Rayman: Monsters of The Depths, che punta a rappresentare una sorta di nuovo capitolo in 3D della serie, presentato in queste ore con un nuovo trailer più esteso.
Segnaliamo inoltre Rayman: Mystery of Polokus, costruito sulla base di Rayman 3 utilizzando Unreal Engine 5 con l'uso di Lumen, il platform 2D Rayman: Dreambound e Rayman 3 Havoc Reignited, ovvero un vero e proprio remake fan-made.