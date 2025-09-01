0

Rayman Alive 2025: tutti gli annunci e il video completo dell'evento per il 30° anniversario

Vediamo il video completo del Rayman Alive 2025, nuova edizione dell'evento dedicato alla serie Ubisoft che quest'anno compie 30 anni con un sacco di progetti interessanti.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   01/09/2025
Rayman

L'edizione 2025 di Rayman Alive, l'evento dedicato al mondo dell'uomo-melanzana di Ubisoft, si è rivelata decisamente ricca, come si conviene a quella corrispondente al 30° anniversario della serie, con una grande quantità di annunci e novità emerse al suo interno.

Potete vedere il video completo dell'evento riportato qui sotto, con un grande quantità di informazioni soprattutto per quanto riguarda l'ambito dello sviluppo amatoriale, delle mod e delle creazioni homebrew, in attesa di informazioni più precise sulle novità in arrivo proprio da parte di Ubisoft.

Il publisher francese ha infatti confermato che un nuovo Rayman è in sviluppo al momento, ma non ci sono ancora informazioni precise al riguardo, al di là del fatto che il lavoro pare sia affidato a Ubisoft Milan, a quanto pare in collaborazione con Ubisoft Montpellier.

Tanti progetti amatoriali e non solo

Oltre al gioco da parte di Ubisoft, però, la community di appassionati sta portando avanti una grande quantità di progetti incentrati su Rayman, a dimostrazione di come la serie sia notevolmente viva sul fronte dello sviluppo homebrew.

Tra le novità c'è Rayman 3 Readvanced, un port non ufficiale di Rayman 3 per Game Boy Advance, nientemeno, un'operazione decisamente impegnativa e impressionante, considerando la differenza di potenza tra le piattaforme su cui girava il capitolo in questione e il portatile.

Rayman Alive: l'evento e i progetti per il trentesimo anniversario dell'uomo melanzana Rayman Alive: l’evento e i progetti per il trentesimo anniversario dell'uomo melanzana

Rayman Origins 2 è una mod fan-made da parte di PlumWing Studios che funziona come seguito diretto di Rayman Origins, con livelli completamente nuovi e meccaniche tratte dall'originale.

Non poteva mancare ovviamente il DLC di Minecraft dedicato a Rayman, sviluppato dal RAYLAB Team e compatibile con la versione Java per PC, portando Rayman e Globox nel mondo del gioco Mojang, con tanto di campagna dedicata.

Tra i progetti più impressionanti c'è Rayman: Monsters of The Depths, che punta a rappresentare una sorta di nuovo capitolo in 3D della serie, presentato in queste ore con un nuovo trailer più esteso.

Segnaliamo inoltre Rayman: Mystery of Polokus, costruito sulla base di Rayman 3 utilizzando Unreal Engine 5 con l'uso di Lumen, il platform 2D Rayman: Dreambound e Rayman 3 Havoc Reignited, ovvero un vero e proprio remake fan-made.

#Sviluppatori
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Rayman Alive 2025: tutti gli annunci e il video completo dell'evento per il 30° anniversario