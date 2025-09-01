Rayman Alive 2025: tutti gli annunci e il video completo dell'evento per il 30° anniversario

L'edizione 2025 di Rayman Alive, l'evento dedicato al mondo dell'uomo-melanzana di Ubisoft, si è rivelata decisamente ricca, come si conviene a quella corrispondente al 30° anniversario della serie, con una grande quantità di annunci e novità emerse al suo interno.

Potete vedere il video completo dell'evento riportato qui sotto, con un grande quantità di informazioni soprattutto per quanto riguarda l'ambito dello sviluppo amatoriale, delle mod e delle creazioni homebrew, in attesa di informazioni più precise sulle novità in arrivo proprio da parte di Ubisoft.

Il publisher francese ha infatti confermato che un nuovo Rayman è in sviluppo al momento, ma non ci sono ancora informazioni precise al riguardo, al di là del fatto che il lavoro pare sia affidato a Ubisoft Milan, a quanto pare in collaborazione con Ubisoft Montpellier.