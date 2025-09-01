0

L'originale OutRun ha finalmente una conversione su Game Boy Color, non ufficiale ma completa

Dopo decenni di attesa, l'originale OutRun da sala giochi è finalmente giocabile su Game Boy Color grazie alla nuova conversione da parte dello sviluppatore indie Shane McCafferty.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   01/09/2025
Uno screenshot di OutRun

Lo sviluppatore Shane McCafferty ha finalmente completato un lavoro atteso da numerosi anni: una perfetta conversione dell'originale OutRun arcade per Game Boy Color, ovviamente non ufficiale ma completa e perfettamente funzionante.

Come spiegato dall'autore, si tratta di una conversione completa, comprensiva di tutti i percorsi, i contenuti e anche tutte le musiche dell'originale da sala giochi, trasferito in formato Game Boy Color in maniera davvero notevole, come è possibile vedere anche nel video riportato sotto.

Si tratta di un lavoro svolto a regime di homebrew, dunque non è chiaramente un prodotto ufficiale e non è in vendita, ma può essere provato e scaricato gratuitamente, utilizzato nei limiti consentiti dalle regole legate a questa tipologia di software.

Una conversione notevole

McCafferty è peraltro uno sviluppatore alquanto esperto: capo di Rocketship Park, ha lavorato in precedenza a giochi come Cave Dave, Starseed, Hoonigans e Nitro, particolarmente appassionati dei classici Sega.

Dopo aver lavorato a Hero GP, che è una sorta di omaggio al grande classico Hang-On, il gioco di moto arcade di Sega, ha dunque deciso di dedicarsi all'altro grande racing degli anni 80 da parte della compagnia nipponica, firmato Yu Suzuki.

Turbo OutRun Reimagined è un remake amatoriale gratuito che non sapevate di desiderare Turbo OutRun Reimagined è un remake amatoriale gratuito che non sapevate di desiderare

Chiamato inizialmente "What If OutRun", il progetto è poi cresciuto fino a diventare un vero e proprio port completo dell'originale OutRun su Game Boy Color, davvero notevole.

Nei mesi scorsi avevamo visto una conversione di OutRun per Amiga praticamente perfetta, a dimostrazione di come il gioco sia ancora un oggetto di culto anche nello sviluppo homebrew, mentre rimaniamo in attesa di informazioni sul film di OutRun da parte di Michael Bay e Sydney Sweeney.

