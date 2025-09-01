L'originale OutRun ha finalmente una conversione su Game Boy Color, non ufficiale ma completa

Si tratta di un lavoro svolto a regime di homebrew, dunque non è chiaramente un prodotto ufficiale e non è in vendita, ma può essere provato e scaricato gratuitamente, utilizzato nei limiti consentiti dalle regole legate a questa tipologia di software.

Come spiegato dall'autore, si tratta di una conversione completa, comprensiva di tutti i percorsi, i contenuti e anche tutte le musiche dell'originale da sala giochi, trasferito in formato Game Boy Color in maniera davvero notevole, come è possibile vedere anche nel video riportato sotto.

Lo sviluppatore Shane McCafferty ha finalmente completato un lavoro atteso da numerosi anni: una perfetta conversione dell'originale OutRun arcade per Game Boy Color , ovviamente non ufficiale ma completa e perfettamente funzionante.

Una conversione notevole

McCafferty è peraltro uno sviluppatore alquanto esperto: capo di Rocketship Park, ha lavorato in precedenza a giochi come Cave Dave, Starseed, Hoonigans e Nitro, particolarmente appassionati dei classici Sega.



Dopo aver lavorato a Hero GP, che è una sorta di omaggio al grande classico Hang-On, il gioco di moto arcade di Sega, ha dunque deciso di dedicarsi all'altro grande racing degli anni 80 da parte della compagnia nipponica, firmato Yu Suzuki.

Chiamato inizialmente "What If OutRun", il progetto è poi cresciuto fino a diventare un vero e proprio port completo dell'originale OutRun su Game Boy Color, davvero notevole.

Nei mesi scorsi avevamo visto una conversione di OutRun per Amiga praticamente perfetta, a dimostrazione di come il gioco sia ancora un oggetto di culto anche nello sviluppo homebrew, mentre rimaniamo in attesa di informazioni sul film di OutRun da parte di Michael Bay e Sydney Sweeney.