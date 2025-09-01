Housemarque, il team PlayStation di Returnal e Saros, compie 30 anni e mostra i suoi nuovi uffici

Housemarque è da tempo legato a Sony ma ha una storia ben più lunga della sua militanza all'interno dei PlayStation Studios, tanto da aver raggiunto in questi giorni il suo 30° anniversario, che ha deciso di celebrare con l'apertura di nuovi uffici, mostrati in video.

Fondata nel 1995 a Helsinki, in Finlandia, Housemarque è nata dalla fusione di Terramarque Bloodhouse, team che sviluppavano giochi per Amiga, proseguendo nello sviluppo su PC nella seconda metà degli anni 90.

Nei primi 2000 hanno iniziato a produrre giochi per Xbox e PlayStation, legandosi poi sempre più a Sony negli anni successivi, fino a diventare un team interno ai PlayStation Studios dal 2021, dopo l'acquisizione da parte di Sony.