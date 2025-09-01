Housemarque, il team PlayStation di Returnal e Saros, compie 30 anni e mostra i suoi nuovi uffici

Housemarque è da tempo legato a Sony ma ha una storia ben più lunga della sua militanza all'interno dei PlayStation Studios, tanto da aver raggiunto in questi giorni il suo 30° anniversario, che ha deciso di celebrare con l'apertura di nuovi uffici, mostrati in video.
Fondata nel 1995 a Helsinki, in Finlandia, Housemarque è nata dalla fusione di Terramarque Bloodhouse, team che sviluppavano giochi per Amiga, proseguendo nello sviluppo su PC nella seconda metà degli anni 90.
Nei primi 2000 hanno iniziato a produrre giochi per Xbox e PlayStation, legandosi poi sempre più a Sony negli anni successivi, fino a diventare un team interno ai PlayStation Studios dal 2021, dopo l'acquisizione da parte di Sony.
Un nuovo quartier generale
Quest'anno ricorre dunque il trentesimo anniversario di Housemarque, e per l'occasione ha pubblicato un video in cui lo studio brand director, Michael Haveri, ci guida all'interno dei nuovi uffici che costituiscono il quartier generale del team.
Gli studi si trovano ancora a Helsinki, ma all'interno di una struttura decisamente più ampia e avanzata di prima che, per la prima volta, consente agli sviluppatori di ritrovarsi tutti insieme a lavorare nello stesso posto.
Gli uffici sembrano essere molto spaziosi e avanzati, con una serie di strutture anche per lo svago dei dipendenti tra palestra, sauna, cinema e bar interno, come si conviene a un'azienda tecnologica particolarmente avanzata.
Dopo aver portato a termine lo sviluppo di Returnal, Housemarque ha recentemente annunciato Saros, il nuovo gioco in lavorazione, svelando anche quando potremo rivedere l'interessante esclusiva PS5.