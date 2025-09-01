8

Housemarque, il team PlayStation di Returnal e Saros, compie 30 anni e mostra i suoi nuovi uffici

Housemarque celebra in questi giorni il suo trentesimo anniversario e, tra i festeggiamenti, c'è stata anche l'apertura dei nuovi uffici che vengono mostrati in un video dal team.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   01/09/2025
Il protagonista di Saros

Housemarque è da tempo legato a Sony ma ha una storia ben più lunga della sua militanza all'interno dei PlayStation Studios, tanto da aver raggiunto in questi giorni il suo 30° anniversario, che ha deciso di celebrare con l'apertura di nuovi uffici, mostrati in video.

Fondata nel 1995 a Helsinki, in Finlandia, Housemarque è nata dalla fusione di Terramarque Bloodhouse, team che sviluppavano giochi per Amiga, proseguendo nello sviluppo su PC nella seconda metà degli anni 90.

Nei primi 2000 hanno iniziato a produrre giochi per Xbox e PlayStation, legandosi poi sempre più a Sony negli anni successivi, fino a diventare un team interno ai PlayStation Studios dal 2021, dopo l'acquisizione da parte di Sony.

Un nuovo quartier generale

Quest'anno ricorre dunque il trentesimo anniversario di Housemarque, e per l'occasione ha pubblicato un video in cui lo studio brand director, Michael Haveri, ci guida all'interno dei nuovi uffici che costituiscono il quartier generale del team.

Al momento X/Twitter ha dei problemi
e non è possibile caricare il post

Gli studi si trovano ancora a Helsinki, ma all'interno di una struttura decisamente più ampia e avanzata di prima che, per la prima volta, consente agli sviluppatori di ritrovarsi tutti insieme a lavorare nello stesso posto.

Gli uffici sembrano essere molto spaziosi e avanzati, con una serie di strutture anche per lo svago dei dipendenti tra palestra, sauna, cinema e bar interno, come si conviene a un'azienda tecnologica particolarmente avanzata.

Dopo aver portato a termine lo sviluppo di Returnal, Housemarque ha recentemente annunciato Saros, il nuovo gioco in lavorazione, svelando anche quando potremo rivedere l'interessante esclusiva PS5.

