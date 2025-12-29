Un video di Mario in Unreal Engine 5 è la perfetta parodia dei giochi tripla A moderni

Il video a dire il vero è più vecchio, ed era stato costruito già come progetto satirico per un Mario costruito in Unreal Engine 5 da Funkyzeit Games, ma è stato recentemente ripreso in maniera parziale, con la fondamentale aggiunta del doppiaggio.

Un Mario cinematografico

Forse non era proprio questo quello a cui si riferiva Shawn Layden nei giorni scorsi quando diceva che "Se Mario iniziasse ad apparire su PlayStation sarebbe l'apocalisse", ma potrebbe assomigliarci, visto che i dialoghi presenti nel video sembrano derivare direttamente da una delle tipiche produzioni action adventure in terza persona dal taglio cinematografico.

Nel video vediamo Mario attraversare una sorta di giungla dai toni alquanto oscuri mentre dialoga con la Principessa Peach, che fornisce istruzioni al protagonista sull'obiettivo della "missione".

Le frasi che emergono dai dialoghi, oltre alle tipiche battute in stile blockbuster, evidenziano anche il tono eccessivamente guidato di certe produzioni, evidenziando cose anche palesi come "un fungo... dovrei darci un'occhiata", o "una moneta... potrebbe essere utile" o ancora "la testa del Goomba è esposta! Se trovo il modo di saltarci sopra, è Game Over", ed esplosioni in stile Michael Bay.

Le voci sono state aggiunte da Ryanstewartvo su un video che risale al 2022 e che a sua volta era già stato costruito da Funkyzeit Games per essere una satira del gioco tripla A moderno: "Si tratta di una satira", aveva scritto Funkyzeit Games all'epoca. "È ovviamente una versione alternativa esagerata di Mario che non ha lo scopo di insegnarti come dovrebbe essere un gioco della serie".