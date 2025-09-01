Analogue 3D, la console che riproduce il Nintendo 64, si mostra per la prima volta in funzione in un video

Analogue 3D è la nuova console prodotta da Analogue e incentrata sul Nintendo 64: si tratta di un dispositivo particolarmente atteso e recentemente rinviato, che si mostra per la prima volta in funzione in un breve video di presentazione.

Ancora in attesa della nuova data di uscita

Era previsto per agosto, ma Analogue ha annunciato un ulteriore rinvio spostando l'uscita della console al quarto trimestre del 2025, dunque dovrebbe arrivare a questo punto tra l'autunno e l'inverno, salvo ulteriori problemi legati anche alla situazione economica internazionale che sta facendo molte vittime in questo particolare segmento del mercato videoludico.



Il video visibile nel messaggio riportato qui sopra da X è praticamente una sorta di spot promozionale, che consente di vedere la console dal vivo e anche un piccolo scorcio del classico 1080° Snowboarding in funzione.

Come le altre console della medesima compagnia, il punto di forza di Analogue 3D è il ricorso all'emulazione FPGA, ovvero una sorta di emulazione "hardware" che punta a riprodurre quanto più fedelmente possibile il comportamento e le caratteristiche dell'hardware originale, applicando però soluzioni moderne come un'uscita video compatibile con i display moderni e risoluzioni più alte.