Il termine "soulslike" sta limitando gli sviluppatori, secondo il creatore di un soulslike

Ricordiamo che Aggro Crab è il co-creatore di Peak (il gioco cooperativo di scalata) ma prima di allora è stato autore di Another Crab's Treasure, un gioco di ruolo d'azione che non può essere definito in altro modo se non un soulslike.

Vi piacciono i soulslike? Ma soprattutto, vi piace il termine soulslike ? Lo chiediamo perché il creative director di Aggro Crab, Caelan Pollock, ha parlato recentemente con la testata Game Informer e ha affermato che usare questo termine in realtà sta limitando molto gli sviluppatori .

Cosa ha detto Pollock sui "soulslike"

Pollock ha affermato: "Penso che chiamare i giochi 'soulslike' abbia incastrato un sacco di sviluppatori in un loop nel quale hanno ricreato ancora e ancora Dark Souls. Ritengo che il miglior gioco in stile Dark Souls sia già stato creato e si chiama Dark Souls".

I discorsi su cosa rende un soulslike un soulslike non terminano mai e tutti hanno il proprio punto di vista, ma in linea di massima quando un gioco vuole essere simile a Dark Souls, lo si percepisce anche senza bisogno di usare un termine o l'altro.

Secondo Pollock, però, ciò che rende veramente grande Dark Souls non è tanto il fatto che sia un soulslike, ma che sia un gioco "profondamente imperfetto ed è per questo che le persone lo amano ed è per questo che ha colpito così in profondità i giocatori e l'intera industria. Penso che quando cerchi di imitare ogni aspetto di quella esperienza, non sarai in grado di creare qualcosa che sia meritevole di attenzione".

Per questo, Another Crab's Treasure è stato realizzato con l'idea che il genere può essere "più di cio che è ora". Pollock afferma: "Abbiamo scommesso sul fatto che la community fosse pronta per qualcosa del genere". Se volete sapere tutto sul videogioco, potete leggere la nostra recensione di Another Crab's Treasure.