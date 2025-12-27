0

Gli autori di Peak volevano andare in vancanza dopo la pubblicazione ma...

Quando il tuo gioco ha un enorme successo è positivo, ma oggigiorno significa anche che c'è molto più lavoro da fare. Peak, ad esempio, ha reso impossibile al team di andare in vancanza.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   27/12/2025
Quattro pesonaggi di Peak davanti a un aereo caduto
PEAK
PEAK
News Video Immagini

Il 2025 è stato pieno di successi inaspettati e uno di questi è per certo Peak, un gioco cooperativo di scalata realizzato da Aggro Crab e Landfall. Su Twitch è diventato rapidamente virale e questo ha aiutato a renderlo ancora più famoso.

Il successo però ha causato anche un piccolo problema agli autori.

Cosa ha detto uno degli autori di Peak

Parlando con GamesRadar+, Nick Kaman - capo di Aggro Crab - ha affermato: "Quando siamo volati in Svezia per pubblicare il gioco con il team di Landfall, eravamo pronti a premere il pulsante di pubblicazione e poi andare in modalità vacanza. È diventato rapidamente un sogno irrealizzabile."

Ovviamente il motivo è legato al fatto che Peak ha subito venduto tantissimo e quindi il team ha capito che doveva lavorare sul videogioco, correggendo bug, aggiungendo nuovi oggetti e nuove mappe. Mesi e mesi dopo, l'opera ha ancora il proprio seguito. A dicembre 2025, Peak ha anche proposto un concerto in-game con il rapper bbno$, come se fosse un nuovo Fortnite.

Il fenomeno cooperativo Peak piace a tutti, ma chi gioca da solo dovrebbe comprarlo? Il fenomeno cooperativo Peak piace a tutti, ma chi gioca da solo dovrebbe comprarlo?

Il grande vantaggio di Peak è anche il fatto che è stato sviluppato rapidamente e con un investimento monetario non particolarmente elevato. Ovviamente il successo del gioco ha anche portato alla nascita di cloni di Peak su Roblox portando gli autori a dire a tutti: "Meglio se lo piratate" piuttosto che giocare i cloni

Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Gli autori di Peak volevano andare in vancanza dopo la pubblicazione ma...