Peak aggiunge il cannibalismo ma con un aggiornamento lo corregge per farvi gustare meglio gli amici

Le novità del più recente aggiornamento Peak

Inizialmente l'idea non è stata accolta benissimo per il semplice fatto che vi era il rischio che troppi giocatori avrebbero iniziato a mangiare i propri alleati solo per dargli fastidio. Il team ha quindi pubblicato una patch che introduce la possibilità di disattivare il cannibalismo (di base è attiva).

La patch però corregge anche altri dettagli. Prima di tutto, se mantenete il Cannibalismo attivo inizierete a vedere i vostri alleati come cibo quando la vostra fame arriva oltre il 70% (prima era il 60%), in questo modo mangiare gli altri giocatori sarà veramente l'ultima spiaggia. Inoltre, ora se mangi un amico ottieni il 10% di stato di maledizione (prima era il 5%) così da rendere meno invitante l'idea. L'aggiornamento risolve poi dei problemi con le prestazioni apparsi recentemente.

Ora la domanda è quali altri contenuti potranno tirare fuori dal cappello gli autori di Peak. Gli appassionati di Peak non vedono certamente l'ora che vengano introdotte nuove variabili che possano rendere il gioco più interessante a lungo termine. Ricordiamo anche che Peak ora è localizzato in italiano grazie all'ultima patch.