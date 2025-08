I cloni di Peak su Roblox? "Meglio se lo piratate", dicono gli sviluppatori

Come accade per qualsiasi indie di successo, ci sono diversi cloni di Peak su Roblox e gli sviluppatori del gioco non sono affatto contenti della cosa, tanto da arrivare a dire che preferirebbero che gli utenti piratassero il loro titolo piuttosto che provare quella roba.

Pubblicato lo scorso giugno, Peak ha subito riscosso un grande successo su Steam, raggiungendo picchi da quasi 115.000 giocatori contemporanei e occupando sempre le prime posizioni nella classifica dei prodotti più venduti sulla piattaforma digitale Valve.

Le imitazioni su Roblox non si sono fatte attendere, e come spesso accade vantano una qualità infima, cercando inutilmente di imitare l'originale e condendo il tutto con un sistema di microtransazioni che rende l'operazione ancora più deprecabile.

A maggior ragione considerando che Peak costa appena 7,49€ su Steam e non prova a far sborsare altri soldi agli utenti, contrariamente appunto ai mediocri cloni che continuano a spuntare su Roblox.