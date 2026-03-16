DLSS 5, NVIDIA corre ai ripari dopo le critiche e spiega come funziona la tecnologia

A quanto pare il DLSS 5 è stato accolto da parecchie critiche e NVIDIA è dovuta correre ai ripari, pubblicando un commento ufficiale in cui spiega come funziona davvero questa nuova e impressionante tecnologia.

"È importante sottolineare che, con questo avanzamento tecnologico, gli sviluppatori hanno a disposizione un controllo artistico completo e dettagliato sugli effetti del DLSS 5, così da garantire che venga preservata l'estetica del loro gioco", si legge nella nota.

"Il kit di sviluppo include strumenti come la regolazione dell'intensità, il color grading e la possibilità di mascherare le aree in cui l'effetto non deve essere applicato", il che significa che si potrà scegliere dove agire e dove no.

"Non si tratta di un semplice filtro", continua il commento. "Il DLSS 5 utilizza come input il colore del gioco e i motion vector di ogni fotogramma, ancorando l'output al contenuto 3D originale."