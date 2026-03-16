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DLSS 5, NVIDIA corre ai ripari dopo le critiche e spiega come funziona la tecnologia

A quanto pare la maggior parte degli utenti non hanno accolto con grande entusiasmo i primi video che mostrano in azione il DLSS 5, e così NVIDIA è dovuta correre ai ripari, cercando di fare chiarezza.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   16/03/2026
Il protagonista di Hogwarts Legacy in DLSS 5

A quanto pare il DLSS 5 è stato accolto da parecchie critiche e NVIDIA è dovuta correre ai ripari, pubblicando un commento ufficiale in cui spiega come funziona davvero questa nuova e impressionante tecnologia.

"È importante sottolineare che, con questo avanzamento tecnologico, gli sviluppatori hanno a disposizione un controllo artistico completo e dettagliato sugli effetti del DLSS 5, così da garantire che venga preservata l'estetica del loro gioco", si legge nella nota.

"Il kit di sviluppo include strumenti come la regolazione dell'intensità, il color grading e la possibilità di mascherare le aree in cui l'effetto non deve essere applicato", il che significa che si potrà scegliere dove agire e dove no.

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"Non si tratta di un semplice filtro", continua il commento. "Il DLSS 5 utilizza come input il colore del gioco e i motion vector di ogni fotogramma, ancorando l'output al contenuto 3D originale."

Una dimostrazione troppo aggressiva?

La sensazione è che i primi video di NVIDIA DLSS 5 abbiano forse esagerato nell'applicare la nuova tecnologia, restituendo la sensazione di una sorta di filtro IA in grado di snaturare l'intenzione artistica originale.

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Tuttavia, come ha spiegato l'azienda, sarà possibile regolare in vari modi l'impiego di questi strumenti, andando eventualmente a toccare solo determinati elementi o diminuendo l'intensità dell'intervento così da preservare l'estetica.

#NVIDIA
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