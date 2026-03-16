Starfield ottiene una nuova veste grafica con NVIDIA DLSS 5, ecco il video

Bethesda è tra i primi team ad annunciare il supporto ufficiale a DLSS 5 a partire da Starfield, che ottiene praticamente una nuova veste grafica grazie alla nuova versione della tecnologia di rendering, ma anche per quanto riguarda i prossimi giochi del team.
Todd Howard in persona è intervenuto per commentare l'evoluzione della tecnologia grafica NVIDIA appena presentata nel corso della GDC 2026 e che è stata mostrata in azione già in alcuni primi esempi, come abbiamo visto con Resident Evil Requiem.
"Bethesda ha una storia così ricca nel portare avanti la grafica insieme a NVIDIA, che risale a Morrowind, con quell'incredibile resa dell'acqua. Quando NVIDIA ci ha mostrato DLSS 5 e siamo riusciti a farlo girare in Starfield, è stato straordinario vedere come lo abbia preso vita. Noi ci abbiamo già giocato e non vediamo l'ora che possiate farlo anche voi", ha affermato il capo di Bethesda Game Studios.
Anche The Elder Scrolls 6 e Fallout 5 con DLSS 5
Effettivamente, anche Starfield ottiene dei miglioramenti veramente impressionanti dall'applicazione di DLSS 5, con un notevole incremento nel livello di dettaglio e nella qualità dell'illuminazione, nonostante ancora si tratti di una versione preliminare.
Nel video qui sopra possiamo vedere gli effetti dell'applicazione di DLSS 5 in Starfield, e un confronto fra le versioni precedenti della tecnologia a quella più evoluta, in arrivo nei prossimi mesi.
In un post sul blog di NVIDIA, Howard ha inoltre riferito che DLSS 5 verrà applicato a Starfield e a "futuri giochi Bethesda", dunque è chiaro che questa tecnologia verrà ampiamente usata anche nei prossimi titoli, come probabilmente The Elder Scrolls 6 e Fallout 5.
Le prime dimostrazioni di DLSS 5, pur risultando veramente notevoli dal punto di vista tecnico, stanno sollevando qualche interrogativo sul fronte stilistico, in quanto i volti, in particolare, sembrano avere quel look un po' generico che è tipico dell'IA generativa, ma su questo punto NVIDIA ha già fatto delle precisazioni.