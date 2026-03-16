Starfield ottiene una nuova veste grafica con NVIDIA DLSS 5, ecco il video

Bethesda è tra i primi team ad annunciare il supporto ufficiale a DLSS 5 a partire da Starfield, che ottiene praticamente una nuova veste grafica grazie alla nuova versione della tecnologia di rendering, ma anche per quanto riguarda i prossimi giochi del team.

Todd Howard in persona è intervenuto per commentare l'evoluzione della tecnologia grafica NVIDIA appena presentata nel corso della GDC 2026 e che è stata mostrata in azione già in alcuni primi esempi, come abbiamo visto con Resident Evil Requiem.

"Bethesda ha una storia così ricca nel portare avanti la grafica insieme a NVIDIA, che risale a Morrowind, con quell'incredibile resa dell'acqua. Quando NVIDIA ci ha mostrato DLSS 5 e siamo riusciti a farlo girare in Starfield, è stato straordinario vedere come lo abbia preso vita. Noi ci abbiamo già giocato e non vediamo l'ora che possiate farlo anche voi", ha affermato il capo di Bethesda Game Studios.