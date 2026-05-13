Starfield è ora completamente doppiato in italiano, grazie a una mod

Starfield è stato lanciato da Bethesda privo del doppiaggio in italiano, ma la cosa è stata finalmente risolta attraverso una grossa mod che, di fatto, introduce le voci italiane nell'intera epopea fantascientifica in questione.

La mod chiamata Starfield - Progetto Doppiaggio Integrale Italiano è giunta finalmente a compimento e può essere trovata a questo indirizzo su NexusMods, presentando una copertura totale di tutti i dialoghi e in generale delle voci nel gioco, ora interamente in italiano.

Si tratta di un lavoro durato mesi, come spiegato dai modder del team VoiceProjectITA, peraltro caratterizzato da una qualità dell'audio particolarmente alta, che ha richiesto ancora più tempo.