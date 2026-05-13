Starfield è ora completamente doppiato in italiano, grazie a una mod

Starfield è stato lanciato da Bethesda privo del doppiaggio in italiano, ma la cosa è stata finalmente risolta attraverso una grossa mod che, di fatto, introduce le voci italiane nell'intera epopea fantascientifica in questione.
La mod chiamata Starfield - Progetto Doppiaggio Integrale Italiano è giunta finalmente a compimento e può essere trovata a questo indirizzo su NexusMods, presentando una copertura totale di tutti i dialoghi e in generale delle voci nel gioco, ora interamente in italiano.
Si tratta di un lavoro durato mesi, come spiegato dai modder del team VoiceProjectITA, peraltro caratterizzato da una qualità dell'audio particolarmente alta, che ha richiesto ancora più tempo.
Oltre 225.000 linee di dialogo
La quantità di contenuti è colossale: si parla di oltre 225.000 linee di dialogo rielaborate e sostituite con voci in italiano, con la mod che di fatto punta a colmare la lacuna della mancanza del parlato nella nostra lingua nell'edizione ufficiale.
Per raggiungere tale risultato, il team ha utilizzato anche l'intelligenza artificiale, cosa alquanto comprensibile considerando che non si tratta di un lavoro totalmente gratuito.
Le campionature audio sono a 48KHz, cosa che garantisce una qualità sonora superiore alla media, mentre i dialoghi sono anche sincronizzati con le animazioni facciali, sempre grazie all'uso dell'IA con sintesi vocale e neural mapping.
Ogni battuta, garantiscono i modder, è stata curata per mantenere la coerenza artistica e l'atmosfera delle interpretazioni originali, garantendo un'immersione totale nei Sistemi Colonizzati, con correzione manuale degli errori di intonazione ed eventuali allucinazioni dell'IA, in base a quanto riferito nella descrizione.
Ovviamente, trattandosi di una mod standard non siamo comunque di fronte a contenuti originali o ufficiali, ma l'installazione sembra piuttosto semplice, come descritto nella sua pagina ufficiale.
Nel frattempo, Starfield è arrivato su PS5 e ha ricevuto anche il grosso aggiornamento con Rotte Libere e altre novità.
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