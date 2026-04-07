Bethesda ha annunciato che Starfield è disponibile da oggi su PS5, insieme a Terran Armada e Rotte Libere, rispettivamente l'espansione e l'aggiornamento che puntano ad arricchire ulteriormente la già corposa esperienza dell'action RPG fantascientifico.
Per celebrare questo importante evento è stato pubblicato un nuovo trailer che "racconta" il gioco e le sue peculiarità con le parole dell'attore Keith David, che in maniera particolarmente appassionata descrive nel video gli aspetti più emozionanti di Starfield.
Come già riportato, la versione PS5 del titolo Bethesda sfrutta appieno le funzionalità della console Sony, andando a integrare nel gameplay elementi come la barra luminosa del DualSense, i suoi grilletti adattivi e il touchpad.
Su PlayStation 5 Pro, inoltre, Starfield consente di scegliere fra modalità Prestazioni Pro, per un frame rate più elevato, e Qualità Pro, pensata per esaltare la resa visiva, così da consegnarci un'esperienza ancora più coinvolgente e spettacolare.
Terran Armada e Rotte Libere
Il debutto di Starfield su PS5 avviene in concomitanza con diverse novità per tutti i giocatori, in particolare grazie al lancio dell'espansione Terran Armada: una nuova avventura narrativa che introduce missioni inedite, personaggi, ambientazioni e nemici completamente nuovi.
Al centro della storia c'è una minaccia robotica che mette a rischio il futuro dell'umanità nello spazio, lasciando ai giocatori il compito di decidere le sorti dei Sistemi Colonizzati attraverso scelte cruciali che avranno inevitabilmente delle ripercussioni sulla storia.
A completare il pacchetto arriva infine l'aggiornamento Rotte libere, un update gratuito disponibile su tutte le piattaforme, che estende in modo significativo le possibilità offerte dal gioco base, introducendo anche i viaggi interplanetari all'interno dello stesso sistema solare.
Grazie alla modalità Crociera, infatti, sarà possibile spostarsi liberamente tra i pianeti, incontrando eventi dinamici, nuovi personaggi e attività lungo il percorso, vivendo la propria nave in maniera ancora più immersiva.