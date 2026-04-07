6

Starfield è disponibile da oggi su PS5, insieme a Terran Armada e Rotte Libere

Bethesda ha annunciato che Starfield è disponibile a partire da oggi anche su PS5, in concomitanza con il lancio dell'espansione Terran Armada e dell'aggiornamento Rotte Libere.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   07/04/2026
Uno dei panorami di Starfield
Starfield
Starfield
Articoli News Video Immagini

Bethesda ha annunciato che Starfield è disponibile da oggi su PS5, insieme a Terran Armada e Rotte Libere, rispettivamente l'espansione e l'aggiornamento che puntano ad arricchire ulteriormente la già corposa esperienza dell'action RPG fantascientifico.

Per celebrare questo importante evento è stato pubblicato un nuovo trailer che "racconta" il gioco e le sue peculiarità con le parole dell'attore Keith David, che in maniera particolarmente appassionata descrive nel video gli aspetti più emozionanti di Starfield.

Come già riportato, la versione PS5 del titolo Bethesda sfrutta appieno le funzionalità della console Sony, andando a integrare nel gameplay elementi come la barra luminosa del DualSense, i suoi grilletti adattivi e il touchpad.

La versione PS5 di Starfield si svela con tutte le sue funzionalità in un nuovo trailer La versione PS5 di Starfield si svela con tutte le sue funzionalità in un nuovo trailer

Su PlayStation 5 Pro, inoltre, Starfield consente di scegliere fra modalità Prestazioni Pro, per un frame rate più elevato, e Qualità Pro, pensata per esaltare la resa visiva, così da consegnarci un'esperienza ancora più coinvolgente e spettacolare.

Terran Armada e Rotte Libere

Il debutto di Starfield su PS5 avviene in concomitanza con diverse novità per tutti i giocatori, in particolare grazie al lancio dell'espansione Terran Armada: una nuova avventura narrativa che introduce missioni inedite, personaggi, ambientazioni e nemici completamente nuovi.

Al centro della storia c'è una minaccia robotica che mette a rischio il futuro dell'umanità nello spazio, lasciando ai giocatori il compito di decidere le sorti dei Sistemi Colonizzati attraverso scelte cruciali che avranno inevitabilmente delle ripercussioni sulla storia.

A completare il pacchetto arriva infine l'aggiornamento Rotte libere, un update gratuito disponibile su tutte le piattaforme, che estende in modo significativo le possibilità offerte dal gioco base, introducendo anche i viaggi interplanetari all'interno dello stesso sistema solare.

Grazie alla modalità Crociera, infatti, sarà possibile spostarsi liberamente tra i pianeti, incontrando eventi dinamici, nuovi personaggi e attività lungo il percorso, vivendo la propria nave in maniera ancora più immersiva.

Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Starfield è disponibile da oggi su PS5, insieme a Terran Armada e Rotte Libere