Bethesda ha annunciato che Starfield è disponibile da oggi su PS5, insieme a Terran Armada e Rotte Libere, rispettivamente l'espansione e l'aggiornamento che puntano ad arricchire ulteriormente la già corposa esperienza dell'action RPG fantascientifico.

Per celebrare questo importante evento è stato pubblicato un nuovo trailer che "racconta" il gioco e le sue peculiarità con le parole dell'attore Keith David, che in maniera particolarmente appassionata descrive nel video gli aspetti più emozionanti di Starfield.

Come già riportato, la versione PS5 del titolo Bethesda sfrutta appieno le funzionalità della console Sony, andando a integrare nel gameplay elementi come la barra luminosa del DualSense, i suoi grilletti adattivi e il touchpad.

Su PlayStation 5 Pro, inoltre, Starfield consente di scegliere fra modalità Prestazioni Pro, per un frame rate più elevato, e Qualità Pro, pensata per esaltare la resa visiva, così da consegnarci un'esperienza ancora più coinvolgente e spettacolare.