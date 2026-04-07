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Cyberpunk 2077, l'aggiornamento per PS5 Pro ha una data: ecco tutte le novità

CD Projekt RED ha annunciato la data dell'aggiornamento di Cyberpunk 2077 per il supporto a PS5 Pro, rivelando tutte le novità disponibili sulla nuova console Sony.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   07/04/2026
V e Johnny Silverhand in un artwork di Cyberpunk 2077
Cyberpunk 2077
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CD Projekt RED ha annunciato che l'aggiornamento di Cyberpunk 2077 per PS5 Pro sarà disponibile a partire da domani, 8 aprile, e introdurrà diverse novità pensate per sfruttare al massimo l'hardware della nuova e potente console Sony.

L'obiettivo dello studio polacco è quello di condurre Night City verso un nuovo livello qualitativo, grazie a una risoluzione a 4K, prestazioni migliorate e un uso ancora più efficace del ray tracing: un mix assolutamente spettacolare per valorizzare al meglio le atmosfere, le luci e i contrasti della metropoli futuristica.

Fra le novità più rilevanti spicca il supporto alla PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR), che consente di effettuare un upscaling basato sull'intelligenza artificiale per ottenere una grafica più nitida e dettagliata a parità di frame rate.

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Importanti miglioramenti riguardano anche il sistema di illuminazione, che grazie al ray tracing risulta ulteriormente potenziato, consentendo di gestire in maiera più realistica luci, ombre e riflessi.

Tre modalità grafiche

L'aggiornamento di Cyberpunk 2077 per PS5 Pro introduce anche tre modalità grafiche differenti. La modalità Ray Tracing Pro rappresenta il massimo livello tecnico disponibile, con tutte le funzionalità del ray tracing attive e un frame rate pari a 40 fps su schermi con VRR (30 fps su display standard).

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La modalità Performance, invece, punta tutto sulla fluidità, raggiungendo fino a 90 frame al secondo su schermi compatibili senza sacrificare eccessivamente la qualità visiva, così da offrire un'esperienza quanto mai reattiva e veloce.

Infine, la modalità Ray Tracing si propone come un equilibrio fra resa grafica e prestazioni, andando a offrire miglioramenti visivi significativi e mantenendo i 60 fps.

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