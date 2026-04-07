Cyberpunk 2077, l'aggiornamento per PS5 Pro ha una data: ecco tutte le novità

CD Projekt RED ha annunciato che l'aggiornamento di Cyberpunk 2077 per PS5 Pro sarà disponibile a partire da domani, 8 aprile, e introdurrà diverse novità pensate per sfruttare al massimo l'hardware della nuova e potente console Sony.

L'obiettivo dello studio polacco è quello di condurre Night City verso un nuovo livello qualitativo, grazie a una risoluzione a 4K, prestazioni migliorate e un uso ancora più efficace del ray tracing: un mix assolutamente spettacolare per valorizzare al meglio le atmosfere, le luci e i contrasti della metropoli futuristica.

Fra le novità più rilevanti spicca il supporto alla PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR), che consente di effettuare un upscaling basato sull'intelligenza artificiale per ottenere una grafica più nitida e dettagliata a parità di frame rate.

Importanti miglioramenti riguardano anche il sistema di illuminazione, che grazie al ray tracing risulta ulteriormente potenziato, consentendo di gestire in maiera più realistica luci, ombre e riflessi.