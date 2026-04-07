Il gameplay di Diablo 4: Lord of Hatred è stato mostrato in video

IGN ha pubblicato un video di gameplay di Diablo 4: Lord of Hatred che include circa dodici minuti di sequenze in-game, culminando con uno spettacolare scontro con uno dei boss presenti all'interno della nuova espansione.
In arrivo il 28 aprile su PC, PS5 e Xbox Series X|S, Lord of Hatred punta a chiudere uno dei capitoli più oscuri della saga Blizzard, ponendosi come una sorta di culmine narrativo per il racconto portato avanti finora da Diablo 4.
La trama dell'espansione riprende dagli eventi precedenti, con Sanctuarium ancora segnato dalla caduta di Lilith ma sempre più minacciato dall'influenza crescente di Mefisto, il Signore dell'Odio, che torna al centro della scena preparando il terreno per uno scontro finale.
Com'è facile immaginare, da questa difficile battaglia dipenderà il destino dell'umanità: saremo chiamati a fermare l'avanzata del demonio prima che il mondo intero venga definitivamente consumato dall'odio.
Una nuova, terribile avventura
Fra le novità di Diablo 4: Lord of Hatred spicca l'introduzione di una nuova regione, Skovos, che si presenta come un luogo carico di mistero fra coste vulcaniche, fitte foreste e rovine sommerse che aspettano solo di essere visitate.
Per quanto concerne il gameplay, Lord of Hatred vede il ritorno del Paladino, un guerriero sacro votato alla luce e alla giustizia, che combatte ricorrendo alla potenza divina e riesce in questo modo a sferrare colpi devastanti, capaci di sbaragliare qualsiasi avversario.
Naturalmente grande attenzione è stata posta sui contenuti dell'endgame, che vedranno la presenza di nuovi sistemi di progressione e sfide avanzate pensate per i giocatori più esperti.