Diablo 4: Lord of Hatred, svelati data e orario di sblocco su PS5, Xbox e PC, preload già disponibili

L'uscita è fissata per le 01:00 italiane del 28 aprile su PS5, Xbox Series X|S e PC. L'orario varia in base al fuso orario, quindi chi si trova all'estero può consultare la mappa ufficiale pubblicata da Blizzard.

Il debutto di Diablo 4: Lord of Hatred è ormai alle porte. Per preparare i giocatori, Blizzard ha comunicato date e orari esatti di sblocco dell'espansione su tutte le piattaforme.

Preload dell'espansione e patch 3.0.0

Sempre stando quanto riportato da Blizzard, in vista della pubblicazione di Lord of Hatred e della patch 3.0.0, già da ora è possibile eseguire il pre-download tramite Battle.net, PlayStation Store e Xbox Store. Chi ha acquistato il DLC da Steam, invece, dovrà attendere il lancio vero e proprio per eseguire il download.

La mappa con gli orari di sblocco di Lord of Hatred

Blizzard precisa che l'update introduce delle modifiche e novità anche per il gioco base e che dunque saranno disponibili anche per chi deciderà di non acquistare l'espansione Lord of Hatred. A questo proposito, sul sito ufficiale sono già disponibili le note in italiano al completo dell'aggiornamento.

Lord of Hatred è la seconda espansione di Diablo 4 e prosegue la storia dopo Vessel of Hatred, portando i giocatori nella nuova regione di Skovos. Al centro della campagna c'è il ritorno di Mephisto, la cui rinascita minaccia Sanctuary. L'espansione introduce due nuove classi, Paladino e Stregone, nuovi sistemi di gioco ed eventi endgame, ampliando in modo significativo contenuti e personalizzazione. È disponibile al prezzo di 39,99 euro.