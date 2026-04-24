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Diablo 4: Lord of Hatred, svelati data e orario di sblocco su PS5, Xbox e PC, preload già disponibili

Blizzard prepara i giocatori di Diablo 4 all'arrivo dell'espansione Lord of Hatred condividendo data e orari esatti dello sblocco dell'espansione.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   24/04/2026
Il demone di copertina di Diablo 4: Lord of Hatred
Diablo IV: Lord of Hatred
Diablo IV: Lord of Hatred
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Il debutto di Diablo 4: Lord of Hatred è ormai alle porte. Per preparare i giocatori, Blizzard ha comunicato date e orari esatti di sblocco dell'espansione su tutte le piattaforme.

L'uscita è fissata per le 01:00 italiane del 28 aprile su PS5, Xbox Series X|S e PC. L'orario varia in base al fuso orario, quindi chi si trova all'estero può consultare la mappa ufficiale pubblicata da Blizzard.

Preload dell'espansione e patch 3.0.0

Sempre stando quanto riportato da Blizzard, in vista della pubblicazione di Lord of Hatred e della patch 3.0.0, già da ora è possibile eseguire il pre-download tramite Battle.net, PlayStation Store e Xbox Store. Chi ha acquistato il DLC da Steam, invece, dovrà attendere il lancio vero e proprio per eseguire il download.

La mappa con gli orari di sblocco di Lord of Hatred
La mappa con gli orari di sblocco di Lord of Hatred

Blizzard precisa che l'update introduce delle modifiche e novità anche per il gioco base e che dunque saranno disponibili anche per chi deciderà di non acquistare l'espansione Lord of Hatred. A questo proposito, sul sito ufficiale sono già disponibili le note in italiano al completo dell'aggiornamento.

La sequenza di apertura di Diablo 4: Lord of Hatred è inquietante La sequenza di apertura di Diablo 4: Lord of Hatred è inquietante

Lord of Hatred è la seconda espansione di Diablo 4 e prosegue la storia dopo Vessel of Hatred, portando i giocatori nella nuova regione di Skovos. Al centro della campagna c'è il ritorno di Mephisto, la cui rinascita minaccia Sanctuary. L'espansione introduce due nuove classi, Paladino e Stregone, nuovi sistemi di gioco ed eventi endgame, ampliando in modo significativo contenuti e personalizzazione. È disponibile al prezzo di 39,99 euro.

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