Anthropic potenzia Claude: l'integrazione con Spotify, Uber e Booking trasforma l’IA in un assistente quotidiano

Claude di Anthropic si evolve integrandosi con servizi come Spotify, Uber e Booking, diventando un assistente IA capace di gestire viaggi, musica e spese.

Anthropic ha annunciato un importante aggiornamento per il suo assistente AI Claude, che segna un passo decisivo verso l'integrazione tra intelligenza artificiale e servizi digitali di uso quotidiano. Con questa nuova evoluzione, Claude non si limita più a rispondere a domande o generare testi, ma diventa un vero e proprio assistente personale in grado di interagire con applicazioni esterne e svolgere azioni concrete per conto dell'utente. Tra le integrazioni più rilevanti figurano servizi molto diffusi come Spotify, Uber, TripAdvisor e Booking.com. Questo significa che gli utenti potranno, ad esempio, organizzare un viaggio, prenotare un ristorante o richiedere un'auto senza uscire dalla conversazione con l'IA. Claude sarà in grado di coordinare automaticamente più servizi.

Qual è l'obiettivo di Anthropic con questa serie di integrazioni di Claude? Gli esempi forniti da Anthropic mostrano scenari molto pratici: un utente potrebbe chiedere di organizzare una cena e l'IA si occuperebbe sia della prenotazione tramite piattaforme come Resy sia del trasporto con Uber. In ambito lavorativo, invece, Claude potrebbe estrarre dati da strumenti analitici, trasformarli in presentazioni e condividerli con i team su piattaforme come Asana o Canva. Amazon e Anthropic firmano un patto decennale: 100 miliardi di dollari in infrastrutture AWS e 5 gigawatt di potenza dedicata L'obiettivo è rendere l'intelligenza artificiale sempre più agentica, cioè capace di agire direttamente sul mondo digitale. Tuttavia, Anthropic ha sottolineato l'importanza della sicurezza: ogni azione sensibile, come pagamenti o prenotazioni, richiederà sempre una conferma esplicita da parte dell'utente. In questo modo si cerca di bilanciare automazione e controllo, evitando azioni non desiderate.