Amazon e Anthropic firmano un patto decennale: 100 miliardi di dollari in infrastrutture AWS e 5 gigawatt di potenza dedicata

Quella che era iniziata come una collaborazione strategica tra Amazon e Anthropic si è evoluta in un impegno decennale di proporzioni colossali. La società di Jeff Bezos ha confermato che Anthropic investirà oltre 100 miliardi di dollari nell'infrastruttura di Amazon Web Services (AWS), garantendosi l'accesso a una potenza di calcolo senza precedenti, sostenuta da ben 5 gigawatt di capacità energetica dedicata.
Il cuore tecnologico di questo accordo risiede nell'utilizzo intensivo dell'hardware proprietario di Amazon. Anthropic utilizzerà i chip Trainium e i processori Graviton per alimentare e addestrare Claude, il suo celebre modello linguistico.
La roadmap dell'accordo fra Amazon e Anthropic
La roadmap è già definita: entro la fine del 2026 è prevista l'integrazione della nuova generazione di chip Trainium3, a cui seguiranno i futuri Trainium4. Questa sinergia permetterà ad Anthropic di ridurre la dipendenza dai fornitori esterni di GPU, ottimizzando i costi e le prestazioni grazie alla collaborazione ingegneristica con i laboratori Annapurna di Amazon.
Dal punto di vista finanziario, l'operazione è altrettanto imponente. Amazon ha stanziato un investimento immediato di 5 miliardi di dollari, con l'opzione di aggiungere ulteriori 20 miliardi al raggiungimento di specifici obiettivi commerciali.
Questi capitali si sommano agli 8 miliardi già investiti in precedenza, portando il potenziale impegno totale di Amazon verso i 33 miliardi di dollari.
Il progetto più ambizioso della partnership Amazon - Anthropic
Per le aziende e gli sviluppatori, la novità più rilevante è l'integrazione semplificata dei servizi. La Claude Platform sarà accessibile direttamente tramite l'ecosistema AWS; ciò significa che gli sviluppatori potranno utilizzare le proprie credenziali Amazon esistenti per implementare e gestire i modelli di Anthropic, eliminando la necessità di nuovi contratti o configurazioni esterne.
Infine, l'alleanza guarda alle grandi sfide dell'umanità attraverso il Progetto Rainier. Si tratta di uno dei cluster di calcolo più imponenti mai realizzati, composto da quasi mezzo milione di chip.
Questo supercomputer fungerà da laboratorio avanzato per affrontare problemi complessi in settori vitali come la medicina, la scienza del clima e la ricerca scientifica pura.