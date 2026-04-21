Amazon e Anthropic firmano un patto decennale: 100 miliardi di dollari in infrastrutture AWS e 5 gigawatt di potenza dedicata

Amazon e Anthropic consolidano la loro partnership con un investimento decennale: Anthropic utilizzerà 100 miliardi di dollari in servizi AWS e 5 gigawatt di energia.

Quella che era iniziata come una collaborazione strategica tra Amazon e Anthropic si è evoluta in un impegno decennale di proporzioni colossali. La società di Jeff Bezos ha confermato che Anthropic investirà oltre 100 miliardi di dollari nell'infrastruttura di Amazon Web Services (AWS), garantendosi l'accesso a una potenza di calcolo senza precedenti, sostenuta da ben 5 gigawatt di capacità energetica dedicata. Il cuore tecnologico di questo accordo risiede nell'utilizzo intensivo dell'hardware proprietario di Amazon. Anthropic utilizzerà i chip Trainium e i processori Graviton per alimentare e addestrare Claude, il suo celebre modello linguistico.

La roadmap dell'accordo fra Amazon e Anthropic La roadmap è già definita: entro la fine del 2026 è prevista l'integrazione della nuova generazione di chip Trainium3, a cui seguiranno i futuri Trainium4. Questa sinergia permetterà ad Anthropic di ridurre la dipendenza dai fornitori esterni di GPU, ottimizzando i costi e le prestazioni grazie alla collaborazione ingegneristica con i laboratori Annapurna di Amazon. Amazon Web Services lancia il suo marketplace per agenti AI con Anthropic come partner Dal punto di vista finanziario, l'operazione è altrettanto imponente. Amazon ha stanziato un investimento immediato di 5 miliardi di dollari, con l'opzione di aggiungere ulteriori 20 miliardi al raggiungimento di specifici obiettivi commerciali. Questi capitali si sommano agli 8 miliardi già investiti in precedenza, portando il potenziale impegno totale di Amazon verso i 33 miliardi di dollari.