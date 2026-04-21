Splatoon Raiders ha una data di uscita su Nintendo Switch 2

Chiaramente Splatoon Raiders riproporrà il peculiare stile grafico che ha contribuito al successo dei precedenti episodi della serie, ricco di colori, personaggi cartooneschi e l'immancabile inchiostro, anche qui presente in grande quantità.

Un coin op di Nintendo del 1974 che si pensava perduto è stato restaurato e preservato

Alle prese con le misteriose Spirhalite Island , un arcipelago carico di segreti, insidie ma anche preziosi tesori, avremo il compito di esplorare luoghi ancora incontaminati, raccogliere risorse utili e affrontare orde di nemici man mano più pericolosi.

Nintendo ha annunciato la data di uscita di Splatoon Raiders : il nuovo episodio della celebre serie sarà disponibile a partire dal 23 luglio su Nintendo Switch 2 , come rivela lo spettacolare trailer che trovate qui sotto.

Il ritorno del trio

Annunciato lo scorso giugno, Splatoon Raiders segnerà il ritorno del famoso trio musicale Deep Cut, composto da Frye, Shiver e Big Man, ma non mancheranno ulteriori volti noti all'interno della campagna, pensata per omaggiare l'immaginario creato finora da Nintendo.

Ad ogni modo, l'esperienza non sarà unicamente single player: sarà anche possibile affrontare le incursioni insieme ad altri tre giocatori, sia in locale che online, dando vita a entusiasmanti battaglie a base cooperativa.

In concomitanza con il lancio di Splatoon Raiders verrà inaugurata infine una nuova linea di amiibo dedicati ai membri dei Deep Cut, caratterizzati da look inediti ispirati al gioco.