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Splatoon Raiders per Nintendo Switch 2 è in preordine su Amazon: è il nuovo titolo della serie

Tra le proposte di Amazon troviamo il preordine di Splatoon Raiders per Nintendo Switch 2, il gioco con combattimenti ancora più adrenalinici e focus su un'esperienza single player​.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   07/05/2026
Splatoon Raiders
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Splatoon Raiders per Nintendo Switch 2 è disponibile in preordine su Amazon a 59,99 €. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni dall'uscita, prevista per il 23 luglio 2026. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Un action shooter con una componente narrativa

Come ti abbiamo anticipato, si tratta del nuovo capitolo della serie. Tuttavia, sono stati introdotti dei cambiamenti molto importanti. Se i titoli precedenti erano maggiormente incentrati sul multiplayer competitivo, adesso è presente una forte componente narrativa. Vestirai i panni di un meccanico impegnato ad affrontare una pericolosa spedizione e scoprirai Spirhalite Island, un arcipelago misterioso e ricco di tesori.

Anche stavolta il gioco ripropone il suo iconico stile grafico, oltre al ritorno del trio musicale Deep Cut, composto da Frye, Shiver e Big Man. Specifichiamo che l'esperienza non sarà esclusivamente single player, quindi potrai unirti ad altri tre giocatori, sia in locale che online, se preferisci.

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