Lo Spider-Man di Tom Holland è responsabile per la morte di zio Ben? I fratelli Russo rispondono

Quando Spider-Man viene presentato in Captain America: Civil War, il Peter Parker di Tom Holland ha già un'identità segreta da sei mesi. Gli autori hanno volutamente evitato di mostrarci le sue origini, visto che in una decina di anni il pubblico ha potuto vedere due diverse saghe dedicate al personaggio, entrambe con storia delle origini inclusa.
C'è però un dettaglio importante che manca dal quadro dell'MCU: lo zio Ben. La tipica storia di Spider-Man si basa sulla morte dello zio, conseguenza del fatto che Spider-Man non ha fermato un criminale. È accaduto lo stesso nell'MCU?
Il commento dei fratelli Russo sulle origini di Spider-Man
I fratelli Russo, registi di Captain America: Civil War e dei vari Avengers, hanno parlato con CBR per il decimo anniversario di Civil War e hanno commentato la questione.
"Spider-Man è stato uno dei miei personaggi preferiti mentre crescevo, se non il mio preferito," ha detto Joe Russo. "E ciò in cui mi identificavo era questa idea di un ragazzino con una responsabilità incredibile, giusto? E penso che si possa manifestare quella responsabilità attraverso una morte accidentale, no? E provare la pressione e il senso di perdita nella propria vita in un modo che mantenesse lo spirito che volevamo."
"[Ma] considerando il tipo di personaggio portato in scena da Tom Holland, se [Spider-Man] si fosse incolpato della morte di suo zio Ben, penso che sarebbe diventato un personaggio molto diverso. Quindi, nelle nostre menti, no, non è stato responsabile della morte dello zio Ben. Sarebbe stata un'interpretazione diversa. Un'interpretazione più intensa del personaggio."
Non è comunque chiaro cosa sia successo allo zio Ben: nell'MCU si parla di una "morte accidentale", ma non ci sono dettagli. Guardando però al futuro del personaggio, Peter Parker ha una "stampante 3D sotto steroidi" in Spider-Man: Brand New Day.
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