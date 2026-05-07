Lo Spider-Man di Tom Holland è responsabile per la morte di zio Ben? I fratelli Russo rispondono

Quando Spider-Man viene presentato in Captain America: Civil War, il Peter Parker di Tom Holland ha già un'identità segreta da sei mesi. Gli autori hanno volutamente evitato di mostrarci le sue origini, visto che in una decina di anni il pubblico ha potuto vedere due diverse saghe dedicate al personaggio, entrambe con storia delle origini inclusa.

C'è però un dettaglio importante che manca dal quadro dell'MCU: lo zio Ben. La tipica storia di Spider-Man si basa sulla morte dello zio, conseguenza del fatto che Spider-Man non ha fermato un criminale. È accaduto lo stesso nell'MCU?