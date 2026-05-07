Videogiochi a scuola: a Bologna l'evento conclusivo della terza edizione di Press Start to Learn

Giunge a conclusione la terza edizione di " Press Start to Learn ", il percorso dedicato all'alfabetizzazione videoludica all'interno delle scuole . I risultati del progetto e le prospettive sull'utilizzo educativo dei videogiochi negli istituti scolastici saranno discussi in un evento pubblico fissato per mercoledì 27 maggio a Bologna, dalle 15.30 alle 17.30. L'incontro sarà ospitato presso il Dipartimento di Scienze dell'Educazione "Giovanni Maria Bertin" (in via Filippo Re, 6) e si inserisce nel più ampio calendario degli eventi collaterali previsti per il "Play. Festival del Gioco", in programma nel capoluogo emiliano dal 22 al 24 maggio 2026.

L'appuntamento sarà l'occasione per analizzare le novità introdotte nell'edizione di quest'anno. In particolare, il progetto si è arricchito del filone "Press Start to Learn for Kids", che ha esteso per la prima volta le attività anche alle scuole dell'infanzia e alle primarie. A questo si è aggiunta l'introduzione di incontri specificamente rivolti ai genitori, pensati per analizzare la dimensione relazionale legata al videogioco in ambito familiare e completare così la rete comunicativa tra studenti, corpo docente e famiglie.

Il manifesto dell'iniziativa

L'iniziativa mantiene la propria continuità con gli obiettivi delle edizioni precedenti, mirati a promuovere un utilizzo consapevole del medium e a facilitarne l'integrazione all'interno della didattica tradizionale. Il programma ha inoltre fornito agli studenti le competenze di base per l'ideazione di concept videoludici legati alla valorizzazione del territorio. Per quanto riguarda gli istituti secondari, è stato attivato un percorso di orientamento specifico finalizzato a illustrare le figure professionali e le opportunità lavorative offerte oggi dall'industria di settore.

Il tavolo dei relatori vedrà la partecipazione di Andrea Dresseno e Stefano Caselli, in rappresentanza dell'Associazione IVIPRO, affiancati da Rosy Nardone ed Elisa Mandelli dell'Università di Bologna, oltre ad alcuni referenti degli istituti scolastici che hanno preso parte alle attività. L'ingresso all'evento è gratuito e aperto al pubblico, e si concluderà con un aperitivo dedicato al networking tra i partecipanti.

Il progetto "Press Start to Learn 3.0" è stato curato dall'Associazione IVIPRO in collaborazione con il Dipartimento di Scienze dell'Educazione dell'Ateneo bolognese. Le attività sono state realizzate all'interno della cornice del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola, un'iniziativa promossa congiuntamente dal Ministero della Cultura (MiC) e dal Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIM).