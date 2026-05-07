Star Fox si presenta in una ricca galleria di immagini

Questa notte, Nintendo ha annunciato Star Fox a sorpresa con un Direct dedicato . Si tratta del remake per Nintendo Switch 2 del capitolo per Nintendo 64, in arrivo il prossimo 25 giugno. Il gioco riporta in scena Fox McCloud e la sua squadra in una missione per fermare il folle scienziato Andross, deciso a conquistare il sistema stellare Lylat, con una veste grafica completamente rinnovata che sfrutta le capacità della nuova console.

Le immagini

Sul fronte contenuti, il titolo propone tre modalità principali. La campagna mantiene la struttura a percorsi ramificati del gioco originale; le scelte compiute durante le missioni influenzano i livelli successivi, incentivando più partite, con l'aggiunta di briefing pre-missione inediti e filmati interamente doppiati che approfondiscono personaggi e ambientazioni. La modalità Sfida permette di affrontare obiettivi aggiuntivi sui livelli già completati, mentre la modalità Battaglia introduce il multiplayer competitivo 4 contro 4, con squadre divise tra Star Fox e Star Wolf su tre mappe differenti. Fino a otto giocatori possono connettersi online o in locale tramite GameShare.

Ad accompagnare il Direct, sono state pubblicate delle immagini che illustrano i diversi sistemi di gioco e mostrano il lavoro fatto sul lato grafico. Vediamole raccolte in una ricca galleria.

Il gioco è stato pensato per sfruttare alcune caratteristiche specifiche di Nintendo Switch 2: i Joy-Con 2 possono essere usati come mouse per mirare in modo più diretto, e un secondo giocatore sulla stessa console può prendere il controllo della mitragliatrice mentre il primo si occupa di pilotare.

Tramite GameChat è inoltre possibile comparire in videochiamata con l'avatar del proprio personaggio preferito dell'universo Star Fox, completo di accessori in realtà aumentata. Dal punto di vista estetico, Nintendo descrive il progetto come una rivisitazione "di stampo cinematografico" dell'originale: personaggi ridisegnati da zero, livelli completamente ricostruiti e una nuova colonna sonora orchestrale. L'annuncio di Star Fox, è stato preceduto dalla presenza del protagonista della serie in Super Mario Galaxy.