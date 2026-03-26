Nintendo ha spoilerato un'enorme sorpresa in Super Mario Galaxy - Il Film

A meno di una settimana dal debutto di Super Mario Galaxy - Il Film nelle sale, Nintendo e Universal Pictures hanno sorpreso tutti annunciando la presenza di Fox McCloud, storico protagonista della serie Star Fox, all'interno della pellicola.
Qui sotto trovate la locandina ufficiale di questo crossover, inatteso per tanti e ipotizzato da alcuni fan particolarmente attenti che avevano scoperto un minuscolo frammento del personaggio in un fotogramma di un precedente trailer.
Un altro passo verso il Nintendo Cinematic Universe?
Fox McCloud è apparso per la prima volta nel 1993 in Star Fox (conosciuto come Starwing in Europa) per SNES, dando il via a una serie proseguita sulle successive console Nintendo. Nonostante l'affetto dei fan, il franchise è fermo dal 2016, anno di Star Fox Zero, accolto in modo piuttosto tiepido da critica e pubblico.
Questo cameo alimenta le speranze di un possibile ritorno del personaggio anche in ambito videoludico e potrebbe rappresentare un ulteriore passo verso un vero e proprio Nintendo Cinematic Universe, ovvero un universo cinematografico condiviso in cui i vari personaggi e franchise Nintendo coesistono, con film dedicati ai singoli brand e crossover tra le serie più popolari. In pratica: l'equivalente Nintendo del Marvel Cinematic Universe, ma con Mario, Donkey Kong, Kirby, Metroid, Star Fox e altri.
Interessante ricordare che, in un'intervista del 2024, Takaya Imamura, uno dei principali character designer di Star Fox e F‑Zero, aveva lasciato intendere un possibile ritorno di Fox McCloud anche in forme inedite, inclusa proprio un'apparizione cinematografica, complice il forte legame di Shigeru Miyamoto con la serie.
Aggiornamento: anche se la presenza di Star Fox in Super Mario Galaxy - Il Film è stata condivisa ufficialmente sui canali social di Nintendo e Illumination, abbiamo preferito aggiornare il titolo della notizia per evitare di rovinare la sorpresa a chi desidera scoprirlo direttamente dal film.