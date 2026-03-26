Nintendo ha spoilerato un'enorme sorpresa in Super Mario Galaxy - Il Film

Qui sotto trovate la locandina ufficiale di questo crossover, inatteso per tanti e ipotizzato da alcuni fan particolarmente attenti che avevano scoperto un minuscolo frammento del personaggio in un fotogramma di un precedente trailer.

A meno di una settimana dal debutto di Super Mario Galaxy - Il Film nelle sale, Nintendo e Universal Pictures hanno sorpreso tutti annunciando la presenza di Fox McCloud , storico protagonista della serie Star Fox , all'interno della pellicola.

Un altro passo verso il Nintendo Cinematic Universe?

Fox McCloud è apparso per la prima volta nel 1993 in Star Fox (conosciuto come Starwing in Europa) per SNES, dando il via a una serie proseguita sulle successive console Nintendo. Nonostante l'affetto dei fan, il franchise è fermo dal 2016, anno di Star Fox Zero, accolto in modo piuttosto tiepido da critica e pubblico.

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Questo cameo alimenta le speranze di un possibile ritorno del personaggio anche in ambito videoludico e potrebbe rappresentare un ulteriore passo verso un vero e proprio Nintendo Cinematic Universe, ovvero un universo cinematografico condiviso in cui i vari personaggi e franchise Nintendo coesistono, con film dedicati ai singoli brand e crossover tra le serie più popolari. In pratica: l'equivalente Nintendo del Marvel Cinematic Universe, ma con Mario, Donkey Kong, Kirby, Metroid, Star Fox e altri.

Interessante ricordare che, in un'intervista del 2024, Takaya Imamura, uno dei principali character designer di Star Fox e F‑Zero, aveva lasciato intendere un possibile ritorno di Fox McCloud anche in forme inedite, inclusa proprio un'apparizione cinematografica, complice il forte legame di Shigeru Miyamoto con la serie.

Aggiornamento: anche se la presenza di Star Fox in Super Mario Galaxy - Il Film è stata condivisa ufficialmente sui canali social di Nintendo e Illumination, abbiamo preferito aggiornare il titolo della notizia per evitare di rovinare la sorpresa a chi desidera scoprirlo direttamente dal film.