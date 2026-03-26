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Vuoi risparmiare sui tuoi acquisti sullo store Xbox? Sfrutta le card dedicate in promozione su Instant Gaming

Su Instant Gaming è possibile acquistare delle card Xbox ad un prezzo minore del valore della card stessa. Scopriamo i dettagli della promozione.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   26/03/2026
Xbox Games Store

Su Instant Gaming, oggi, è presente e disponibile la possibilità di acquistare del credito da utilizzare all'interno dello store Xbox, tramite delle card ad un prezzo minore del loro stesso valore. Ecco tutte le offerte:

Queste promozioni permettono di risparmiare qualcosa acquistando rispetto al valore delle stesse card. Chiaramente, le varie percentuali di sconto attive incidono maggiormente sulle cifre più alte; per questo motivo si ottiene un risparmio maggiore andando ad acquistare le card dal valore di 50€ e 75€.

Simile, invece, il risparmio per le cifre intermedie, quelle da 25 e 30€ e, infine, decisamente piccolo lo sconto sulle card da 5, 10, 15 e 25€.

Cosa posso acquistare con le card Xbox?

All'interno dello store Xbox, ovviamente, è possibile accedere a tante promozioni sui giochi attivi. Tra i titoli attualmente disponibili e in offerta segnaliamo, ad esempio, Final Fantasy VII Remake Intergrade in sconto a 29,99€, oppure la Deluxe Edition di Clair Obscur: Expedition 33 che viene proposta a 48,99€ e, ancora, la Premium Edition dell'ex esclusiva Sea of Thieves in vendita a 29,99€.

Crimson

Tra i titoli non in offerta segnaliamo anche il nuovissimo Crimson Desert acquistabile a 69,99€, WWE 2K26 a 79,99€, ARC Raiders a 39,99€ e Resident Evil: Requiem a 79,99€. Fateci sapere quale titolo vi interessa e su quale taglio delle varie card avete messo gli occhi.

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