Audible gratis per 3 mesi: migliaia di audiolibri da ascoltare senza limiti, ma solo per un periodo limitato

Amazon propone una nuova offerta interessante: se sei abbonato al servizio Prime, potrai utilizzare Audible Premium gratuitamente per ben tre mesi. Se invece non sei un utente Prime, potrai accedere a migliaia di audiolibri a soli 0,99 € per tre mesi. Insomma, si tratta di promozioni particolarmente vantaggiose che ti permetteranno di avere accesso a un catalogo particolarmente ricco di contenuti esclusivi. Se sei interessato, puoi provarlo gratis tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Ricordiamo che l'offerta è valida per un periodo di tempo limitato e scade il 15 luglio. Vediamo ulteriori dettagli con i vari vantaggi e le funzionalità inedite introdotte di recente.
Migliaia di contenuti esclusivi
Se non ti sei mai avvicinato al mondo della lettura, questa potrebbe essere l'occasione perfetta: gli audiolibri sono accessibili e rendono le storie ancora più coinvolgenti, dato che dovrai semplicemente ascoltare. Amazon Audible vanta oltre 70.000 contenuti esclusivi, tra audiolibri perfetti per i più nerd e opzioni imperdibili che dovresti assolutamente recuperare, tra cui Harry Potter o Il Ciclo di Dune. I più nerd possono anche recuperare gli audiolibri di Assassin's Creed.
Proprio di recente è stata introdotta anche la funzione Leggi e Ascolta, che sincronizza in tempo reale gli ebook Kindle con gli audiolibri. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.
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