1

Audible gratis per 3 mesi: migliaia di audiolibri da ascoltare senza limiti, ma solo per un periodo limitato

Approfitta della promo prima che scada: se sei un utente Prime, Amazon Audible Premium è letteralmente gratis per ben tre mesi. Avrai accesso a un ricchissimo catalogo di audiolibri.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   03/06/2026
Audible gratis

Amazon propone una nuova offerta interessante: se sei abbonato al servizio Prime, potrai utilizzare Audible Premium gratuitamente per ben tre mesi. Se invece non sei un utente Prime, potrai accedere a migliaia di audiolibri a soli 0,99 € per tre mesi. Insomma, si tratta di promozioni particolarmente vantaggiose che ti permetteranno di avere accesso a un catalogo particolarmente ricco di contenuti esclusivi. Se sei interessato, puoi provarlo gratis tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Ricordiamo che l'offerta è valida per un periodo di tempo limitato e scade il 15 luglio. Vediamo ulteriori dettagli con i vari vantaggi e le funzionalità inedite introdotte di recente.

Migliaia di contenuti esclusivi

Se non ti sei mai avvicinato al mondo della lettura, questa potrebbe essere l'occasione perfetta: gli audiolibri sono accessibili e rendono le storie ancora più coinvolgenti, dato che dovrai semplicemente ascoltare. Amazon Audible vanta oltre 70.000 contenuti esclusivi, tra audiolibri perfetti per i più nerd e opzioni imperdibili che dovresti assolutamente recuperare, tra cui Harry Potter o Il Ciclo di Dune. I più nerd possono anche recuperare gli audiolibri di Assassin's Creed.

Audible
Audible

Proprio di recente è stata introdotta anche la funzione Leggi e Ascolta, che sincronizza in tempo reale gli ebook Kindle con gli audiolibri. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.

Questo contenuto potrebbe includere link affiliati che generano commissioni.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.
#Sconti #Migliori offerte Amazon Italia
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Audible gratis per 3 mesi: migliaia di audiolibri da ascoltare senza limiti, ma solo per un periodo limitato