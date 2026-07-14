Risparmia con il codice sconto dedicato sul monitor KTC da 32": è ora in promo su AliExpress

Su AliExpress, oggi, è disponibile una nuova tornata di promozioni estiva; è possibile risparmiare 20€ con il codice sconto ITVS020 sul monitor KTC da 32" per un costo totale e finale d'acquisto di 160,39€. Puoi accedere alla pagina dedicata e acquistarlo direttamente tramite questo link.
Il monitor KTC da 32 pollici è una soluzione ideale per chi cerca un display ampio, versatile e con una buona qualità visiva per lavoro, intrattenimento e utilizzo quotidiano. Grazie alla risoluzione QHD Wide 1440p, con una definizione massima di 2560 pixel, offre immagini nitide, dettagliate e una maggiore area di visualizzazione.
Ulteriori dettagli sul monitor
Le proporzioni 16:9 garantiscono un formato equilibrato, adatto alla visione di contenuti multimediali, alla produttività e alla navigazione. La superficie dello schermo è opaca, una caratteristica che contribuisce a ridurre i riflessi e migliorare il comfort visivo anche in ambienti luminosi. Il rapporto di contrasto di 1000:1 permette una buona distinzione tra le tonalità chiare e scure, assicurando immagini più definite.
Con un tempo di risposta di 5 millisecondi e una frequenza di aggiornamento di 120 Hz questo pannello non si pone come un prodotto per attuare un gaming di fascia alta o competitivo. Tra le funzioni integrate troviamo l'ampia gamma dinamica (HDR), il filtro per la luce blu e la tecnologia senza sfarfallio.