Beast of Reincarnation esce domani: puoi anche sfruttare la promo sul pre-order a prezzo scontato

Beast of Reincarnation, titolo in uscita domani, è ancora in fase di pre-order su Amazon: ciò significa che puoi ancora sfruttare la promo che ne fa calare il prezzo: l'offerta prevede uno sconto attivo del 22% per un costo finale di 57,90€. Puoi acquistarlo direttamente tramite questo link, o dal box qui in basso: Beast of Reincarnation è un gioco di ruolo d'azione ambientato in un suggestivo Giappone post-apocalittico, dove il destino dell'umanità dipende da Emma, una giovane emarginata rifiutata dalla società a causa della sua misteriosa afflizione, e da Kuu, il suo fedele cane anch'esso segnato dalla piaga. Il titolo è targato Game Freak.