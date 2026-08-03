Beast of Reincarnation esce domani: puoi anche sfruttare la promo sul pre-order a prezzo scontato

Beast of Reincarnation, titolo in uscita domani, è ancora in fase di pre-order su Amazon: ciò significa che puoi ancora sfruttare la promo che ne fa calare il prezzo: l'offerta prevede uno sconto attivo del 22% per un costo finale di 57,90€. Puoi acquistarlo direttamente tramite questo link, o dal box qui in basso: Beast of Reincarnation è un gioco di ruolo d'azione ambientato in un suggestivo Giappone post-apocalittico, dove il destino dell'umanità dipende da Emma, una giovane emarginata rifiutata dalla società a causa della sua misteriosa afflizione, e da Kuu, il suo fedele cane anch'esso segnato dalla piaga. Il titolo è targato Game Freak.
Ulteriori dettagli sul gioco
Durante l'avventura, il rapporto tra Emma e Kuu si rafforza progressivamente, dando vita a nuove abilità e tecniche che risultano fondamentali per affrontare le minacce che popolano questo universo ostile. Il sistema di combattimento combina azione e strategia, permettendo di controllare Emma con la spada mentre si impartiscono ordini a Kuu, creando una sinergia che ricorda alcuni elementi dei giochi di ruolo a turni.
Il gameplay offre inoltre un'elevata libertà di personalizzazione grazie ad alberi delle abilità, equipaggiamenti e pietre spirituali che consentono di sviluppare uno stile di gioco basato sul combattimento ravvicinato, sulla furtività oppure sugli attacchi a distanza.