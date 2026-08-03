I vichinghi invadono Age of Empires 2: Definitive Edition e Age of Empires 4

World's Edge ha intenzione di mettere in scena un'invasione di vichinghi nella sua serie strategica ad ambientazione storica, considerando che sia Age of Empires 2: Definitive Edition che Age of Empires 4 hanno espansioni legate ai vichinghi in arrivo nei prossimi mesi.

Come è stato annunciato già durante l'evento Xbox Games Showcase 2026, Age of Empires 4 si amplierà con la grossa espansione Raiders of the North nell'autunno di quest'anno, ma anche la versione riveduta e corretta del classico secondo capitolo avrà un'aggiunta a tema nei prossimi mesi.

La corrispondenza che dimostra come World's Edge abbia intenzione di portare avanti l'intera serie con un supporto regolare e a lungo termine, senza lasciare indietro i capitoli precedenti e in particolare la Definitive Edition di Age of Empires 2, uno dei titoli di maggior successo.