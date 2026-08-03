I vichinghi invadono Age of Empires 2: Definitive Edition e Age of Empires 4

World's Edge ha intenzione di mettere in scena un'invasione di vichinghi nella sua serie strategica ad ambientazione storica, considerando che sia Age of Empires 2: Definitive Edition che Age of Empires 4 hanno espansioni legate ai vichinghi in arrivo nei prossimi mesi.
Come è stato annunciato già durante l'evento Xbox Games Showcase 2026, Age of Empires 4 si amplierà con la grossa espansione Raiders of the North nell'autunno di quest'anno, ma anche la versione riveduta e corretta del classico secondo capitolo avrà un'aggiunta a tema nei prossimi mesi.
La corrispondenza che dimostra come World's Edge abbia intenzione di portare avanti l'intera serie con un supporto regolare e a lungo termine, senza lasciare indietro i capitoli precedenti e in particolare la Definitive Edition di Age of Empires 2, uno dei titoli di maggior successo.
Un lungo supporto per Age of Empires
Raiders of the North, a dire il vero, non riguarda solo i vichinghi, comprendendo un'ampia gamma di popolazioni e civiltà del nord Europa che vanno ad arricchire in maniera sostanziale Age of Empires IV, aggiungendo una notevole quantità di contenuti.
Tra questi troviamo gli scozzesi, che si dimostreranno degli abili avversari dei vichinghi, con tanto di unità, strutture e caratteristiche specifiche della popolazione che vengono introdotte nel gioco.
Age of Empires II: Definitive Edition riceverà il pacchetto The Viking Sagas sempre questo autunno, affiancando dunque l'espansione del quarto capitolo con un'introduzione incentrata sullo stesso argomento.
In questo caso troviamo tre nuove civiltà da controllare o affrontare: i danesi, i sassoni e i variaghi, questi ultimi appartenenti propriamente alle popolazioni vichinghe, ognuna con le proprie caratteristiche e contenuti specifici.