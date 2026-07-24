Il DLC cancellato di Age of Empires 3 è di nuovo in sviluppo e ha una data di uscita

Si tratta di Baltic Powers e sarà disponibile dal 10 settembre 2026 .

Age of Empires 3: Definitive Edition aveva promesso ai giocatori una serie di contenuti aggiuntivi, compreso un DLC che, dopo alcuni rinvii, è stato infine cancellato . Questo accadeva verso la fine del 2024. Il supporto dei fan ha però ribaltato la situazione e Microsoft ha deciso di riprendere lo sviluppo di questo contenuto, che ha ora un nome e una data di uscita.

I dettagli sull'espansione di Age of Empires 3: Definitive Edition

"La community di Age 3 ha continuato a mostrare un'incredibile passione per il gioco e questo entusiasmo non è passato inosservato", ha scritto Microsoft sul blog di Age of Empires. "In risposta alla vostra passione e ai vostri feedback, siamo entusiasti di annunciare che una nuovissima espansione arriverà su Age of Empires 3: Definitive Edition il 10 settembre 2026."

Una delle nuove mappe di Baltic Powers

Baltic Powers introduce due nuove civiltà - i Danesi e i Polacchi - oltre a 25 nuove mappe, più di 50 personalizzazioni per gli eroi e nuove modalità di gioco: Regicidio e Indipendenza. Tutto ciò promette "nuovi problemi strategici da risolvere, nuovi matchup da imparare, nuovi modi per padroneggiare la mappa e nuovi motivi per tornare a un gioco che amano."

Regicidio è - proprio come dice il nome - una corsa per uccidere il Reggente nemico, mentre Indipendenza "rimuove la rete di sicurezza del supporto della Città Madre e vi sfida a vincere attraverso la strategia, i concetti fondamentali e l'esecuzione sul campo di battaglia." Per quanto riguarda gli scenari, ci saranno "Commonwealth Charge" (nel quale dobbiamo difendere i Polacchi contro invasioni continue) e "Havana Heat" (gli Spagnoli si difendono da un assalto degli Inglesi: dobbiamo eliminare 1.000 nemici prima dello scadere del tempo).