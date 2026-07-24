Tomb Raider: Catalyst è stato rimandato: ecco il nuovo periodo di uscita

Legacy of Atlantis è previsto per il 12 febbraio 2027 e Catalyst era previsto per il 2027: parliamo al passato perché il videogioco è stato rimandato .

Lara Croft è pronta a tornare in grande stile con ben due titoli: il remake del Tomb Raider del 1996, Tomb Raider: Legacy of Atlantis, e Tomb Raider: Catalyst , un capitolo completamente nuovo.

Il nuovo periodo di uscita di Tomb Raider: Catalyst

In una videointervista di The Game Business, Jeffrey Gattis - capo della divisione videoludica di Amazon - ha svelato che il nuovo periodo di uscita di Tomb Raider: Catalyst è il 2028. Ancora una volta, non abbiamo una data precisa, né un mese.

Precisamente ha detto: "Atlantis arriverà il 12 febbraio del prossimo anno e poi proseguiremo nel 2028 con il successivo". Ovviamente, sebbene non lo dica esplicitamente, sta parlando di Tomb Raider: Catalyst.

Non è una grande sorpresa che Tomb Raider: Catalyst venga rimandato, visto che il piano iniziale era pubblicare Legacy of Atlantis nel 2026 e Catalyst nel 2027. Con il rinvio di Atlantis, anche Catalyst è stato spostato in avanti per evitare di avere due titoli della stessa serie nello stesso anno.

Ricordiamo infine che Tomb Raider: Catalyst non richiederà la conoscenza dei precedenti episodi.