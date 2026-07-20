Tomb Raider: Legacy of Atlantis, i nuovi movimenti di Lara Croft spiegati in video

Tomb Raider: Legacy of Atlantis ha la data di uscita fissata per il 12 febbraio 2027, e rappresenta il rilancio della serie insieme al nuovo capitolo annunciato da Crystal Dynamics, ovvero Tomb Raider: Catalyst .

Il team Flying Wild Hog, in collaborazione con Crystal Dynamics, ha rielaborato in maniera profonda non solo le animazioni, in modo che possano associarsi al meglio alla grafica aggiornata con il nuovo modello poligonale di Lara Croft, ma anche il sistema di movimento e attraversamento dei livelli .

Amazon Game Studios ha pubblicato un nuovo video approfondimento sullo sviluppo di Tomb Raider: Legacy of Atlantis , il promettente remake dell'originale primo capitolo della serie, in questo caso incentrato sull'evoluzione applicata ai movimenti e al modo di spostarsi all'interno dei livelli.

Movimenti e level design

Il lavoro effettuato da Flying Wild Hog su movimenti e attraversamento non è una cosa da poco: non solo si tratta di rendere più realistici i movimenti di Lara Croft, in linea con il suo nuovo aspetto generale e quello degli scenari, ma si è trattato anche di associare tali movimenti agli elementi dello scenario con cui interagire.

L'evoluzione del sistema di attraversamento dei livelli ha dunque riguardato anche una revisione generale profonda del level design, pur cercando di rimanere fedeli alla struttura originale e alla costruzione classica dei livelli.

Questo si è tradotto anche in un sistema di "suggerimenti" contestuali allo scenario che possano indicare in certi casi alcune vie percorribili, ma senza scadere in indicazioni palesi come quelle che si vedono in altri giochi moderni, perché la scoperta della strada da percorrere è ancora parte integrante del gameplay di Tomb Raider.

Nei giorni scorsi abbiamo visto un video sulle creature del Perù, compreso il T-Rex, e in un altro abbiamo visto proprio la nuova Lara Croft di Tomb Raider: Legacy of Atlantis.