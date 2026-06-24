Tomb Raider: Legacy of Atlantis presenta la nuova versione del Perù

Da questa base di partenza è nato un lavoro di ricostruzione realizzato con Unreal Engine che ha consentito di ampliare gli scenari, migliorare la resa visiva e offrire panorami molto più vasti e suggestivi rispetto al passato.

Il team di sviluppo ha studiato in maniera approfondita sia il primo Tomb Raider sia Tomb Raider Anniversary , analizzando documentazione, mappe e materiali originali per preservare il più possibile l'identità dell'opera.

Ciò che attende i giocatori non è infatti una semplice riproduzione del livello originale, bensì una versione ampliata e reinterpretata che punta a ricreare le emozioni provate la prima volta, sfruttando però le potenzialità della tecnologia moderna.

Un'ambientazione iconica

Realizzato utilizzando anche l'IA, Tomb Raider: Legacy of Atlantis ripropone luoghi affascinanti come le Grotte di Montagna, la Città di Vilcabamba, la Valle Perduta e infine la Tomba di Qualopec, ma ogni area è stata arricchita con nuovi dettagli che ne approfondiscono il contesto storico e culturale.

Particolare attenzione è stata dedicata a Vilcabamba, l'ultima capitale dell'Impero Inca: attraversando tunnel, rovine e campi di battaglia, i giocatori potranno osservare le tracce del conflitto ai tempi dei conquistadores spagnoli e ricostruire la storia di un popolo in lotta per la propria sopravvivenza.

Uno degli aspetti che emerge con maggiore forza è la volontà di celebrare la cultura Inca con rispetto e accuratezza: gli autori hanno studiato l'architettura storica per riprodurre fedelmente elementi caratteristici come le pareti inclinate, le porte trapezoidali progettate per resistere ai terremoti e le celebri mura megalitiche.