Tomb Raider: Legacy of Atlantis presenta la nuova versione del Perù

Tomb Raider: Legacy of Atlantis ci condurrà in una nuova versione del Perù, diversa rispetto al gioco originale: uno scenario che gli sviluppatori hanno pensato bene di presentare in un video diario, rivelando maggiori dettagli su questo luogo.
Ciò che attende i giocatori non è infatti una semplice riproduzione del livello originale, bensì una versione ampliata e reinterpretata che punta a ricreare le emozioni provate la prima volta, sfruttando però le potenzialità della tecnologia moderna.
Il team di sviluppo ha studiato in maniera approfondita sia il primo Tomb Raider sia Tomb Raider Anniversary, analizzando documentazione, mappe e materiali originali per preservare il più possibile l'identità dell'opera.
Da questa base di partenza è nato un lavoro di ricostruzione realizzato con Unreal Engine che ha consentito di ampliare gli scenari, migliorare la resa visiva e offrire panorami molto più vasti e suggestivi rispetto al passato.
Un'ambientazione iconica
Realizzato utilizzando anche l'IA, Tomb Raider: Legacy of Atlantis ripropone luoghi affascinanti come le Grotte di Montagna, la Città di Vilcabamba, la Valle Perduta e infine la Tomba di Qualopec, ma ogni area è stata arricchita con nuovi dettagli che ne approfondiscono il contesto storico e culturale.
Particolare attenzione è stata dedicata a Vilcabamba, l'ultima capitale dell'Impero Inca: attraversando tunnel, rovine e campi di battaglia, i giocatori potranno osservare le tracce del conflitto ai tempi dei conquistadores spagnoli e ricostruire la storia di un popolo in lotta per la propria sopravvivenza.
Uno degli aspetti che emerge con maggiore forza è la volontà di celebrare la cultura Inca con rispetto e accuratezza: gli autori hanno studiato l'architettura storica per riprodurre fedelmente elementi caratteristici come le pareti inclinate, le porte trapezoidali progettate per resistere ai terremoti e le celebri mura megalitiche.
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