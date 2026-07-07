Tomb Raider: Legacy of Atlantis in un nuovo video sulle creature del Perù, compreso il T-Rex

Torniamo a dare un'occhiata a Tomb Raider: Legacy of Atlantis con un nuovo video incentrato sulle "creature del Perù", in cui gli sviluppatori spiegano alcuni degli incontri speciali che Lara Croft potrà fare all'interno di questa ambientazione.
Abbiamo visto il mese scorso la nuova versione del Perù, uno degli scenari storici di Tomb Raider, che è stato profondamente rielaborato in questo remake tecnico totale dell'originale, e in questo caso approfondiamo maggiormente la conoscenza con alcune delle minacce che popolano tale scenario.
Si tratta peraltro del luogo in cui si svolge il celebre incontro con il T-Rex, uno dei momenti più memorabili dell'originale Tomb Raider, che verrà riprodotto anche in questa versione in maniera fortemente aggiornata.
Una terra perduta nel tempo
Come spiegano gli sviluppatori, "Il Perù sembra una terra perduta nel tempo, e i suoi microclimi sovrapposti permettono a una moltitudine di pericolosi animali selvatici di coesistere".
Tra questi troviamo animali più standard come lupi, pipistrelli e orsi e altri decisamente atipici, almeno per il periodo storico in cui ci troviamo, come velociraptor e T-Rex, nascosti nella famosa "Valle Perduta" dove Lara si troverà a combattere.
In generale, l'idea degli sviluppatori era cercare di mettere insieme delle prove di sopravvivenza di notevole intensità, con una maggiore complessità nel comportamento delle creature e anche ambientazioni più dettagliate in cui poterli inserire in maniera congrua.
All'inizio di giugno abbiamo visto anche un video che ha presentato la Lara Croft di Tomb Raider: Legacy of Atlantis, adesso proseguiamo la panoramica con un'occhiata ad alcuni dei suoi avversari.
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