Tomb Raider: Legacy of Atlantis in un nuovo video sulle creature del Perù, compreso il T-Rex

Torniamo a dare un'occhiata a Tomb Raider: Legacy of Atlantis con un nuovo video incentrato sulle "creature del Perù", in cui gli sviluppatori spiegano alcuni degli incontri speciali che Lara Croft potrà fare all'interno di questa ambientazione.

Abbiamo visto il mese scorso la nuova versione del Perù, uno degli scenari storici di Tomb Raider, che è stato profondamente rielaborato in questo remake tecnico totale dell'originale, e in questo caso approfondiamo maggiormente la conoscenza con alcune delle minacce che popolano tale scenario.

Si tratta peraltro del luogo in cui si svolge il celebre incontro con il T-Rex, uno dei momenti più memorabili dell'originale Tomb Raider, che verrà riprodotto anche in questa versione in maniera fortemente aggiornata.