Un ex Microsoft lancia un Blocco Note da 2,5 KB, lamentandosi del software gonfiato di Windows 11

Mentre i programmi moderni continuano a richiedere sempre più spazio di archiviazione, con Windows 11 che ormai occupa diversi GB di spazio su SSD o Hard Disk, l'ex sviluppatore Microsoft Dave Plummer ha deciso di percorrere la strada opposta. Per protesta contro quella che considera l'eccessiva complessità del Blocco note di Windows , ha sviluppato TinyRetroPad, un editor di testo perfettamente funzionante che occupa soltanto 2,5 KB .

Un software leggero

Plummer ha presentato il progetto in un video pubblicato su YouTube, spiegando che l'idea è nata dalla frustrazione per l'evoluzione del software integrato di Windows. Ai tempi di Windows XP il programma pesava circa 65 KB, mentre l'attuale versione distribuita tramite Microsoft Store arriva a circa 25 MB, offrendo funzionalità come schede, controllo ortografico e strumenti basati sull'intelligenza artificiale.

Un grafico in scala logaritmica sulle proporzioni tra KB, MB, GB e TR

Secondo lo sviluppatore, il suo obiettivo era dimostrare che un software utile non deve necessariamente diventare sempre più pesante. Per raggiungere un ingombro così ridotto, TinyRetroPad sfrutta le librerie e le interfacce già presenti in Windows, evitando di includere componenti aggiuntivi. Inoltre, il file eseguibile viene compresso con uno strumento utilizzato anche nella scena demo e in ambito di ricerca sulla riduzione delle dimensioni dei file.

Nonostante le dimensioni estremamente contenute, il programma non si limita a visualizzare una finestra vuota. TinyRetroPad permette infatti di scrivere e salvare documenti di testo, utilizzare gli appunti, effettuare operazioni di ricerca e sostituzione tramite una finestra dedicata e persino inviare i documenti alla stampa.

Descrivendo le funzioni di stampa, Plummer scherza sul fatto che il programma sfrutti componenti storici del sistema operativo: "È come aprire una botola nel pavimento e trovare sotto un sistema operativo molto più vecchio."

L'applicazione non è distribuita come un normale programma installabile: sulla pagina GitHub del progetto lo sviluppatore spiega i passaggi necessari per eseguirla su Windows.

Per chi non conoscesse il rapporto tra le unità di misura riportate: