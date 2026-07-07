Un ex Microsoft lancia un Blocco Note da 2,5 KB, lamentandosi del software gonfiato di Windows 11

Mentre i programmi moderni continuano a richiedere sempre più spazio di archiviazione, con Windows 11 che ormai occupa diversi GB di spazio su SSD o Hard Disk, l'ex sviluppatore Microsoft Dave Plummer ha deciso di percorrere la strada opposta. Per protesta contro quella che considera l'eccessiva complessità del Blocco note di Windows, ha sviluppato TinyRetroPad, un editor di testo perfettamente funzionante che occupa soltanto 2,5 KB.
Un software leggero
Plummer ha presentato il progetto in un video pubblicato su YouTube, spiegando che l'idea è nata dalla frustrazione per l'evoluzione del software integrato di Windows. Ai tempi di Windows XP il programma pesava circa 65 KB, mentre l'attuale versione distribuita tramite Microsoft Store arriva a circa 25 MB, offrendo funzionalità come schede, controllo ortografico e strumenti basati sull'intelligenza artificiale.
Secondo lo sviluppatore, il suo obiettivo era dimostrare che un software utile non deve necessariamente diventare sempre più pesante. Per raggiungere un ingombro così ridotto, TinyRetroPad sfrutta le librerie e le interfacce già presenti in Windows, evitando di includere componenti aggiuntivi. Inoltre, il file eseguibile viene compresso con uno strumento utilizzato anche nella scena demo e in ambito di ricerca sulla riduzione delle dimensioni dei file.
Nonostante le dimensioni estremamente contenute, il programma non si limita a visualizzare una finestra vuota. TinyRetroPad permette infatti di scrivere e salvare documenti di testo, utilizzare gli appunti, effettuare operazioni di ricerca e sostituzione tramite una finestra dedicata e persino inviare i documenti alla stampa.
Descrivendo le funzioni di stampa, Plummer scherza sul fatto che il programma sfrutti componenti storici del sistema operativo: "È come aprire una botola nel pavimento e trovare sotto un sistema operativo molto più vecchio."
L'applicazione non è distribuita come un normale programma installabile: sulla pagina GitHub del progetto lo sviluppatore spiega i passaggi necessari per eseguirla su Windows.
Per chi non conoscesse il rapporto tra le unità di misura riportate:
- 1 KB = 1.024 byte
- 1 MB = 1.024 KB ≈ 1 milione di byte
- 1 GB = 1.024 MB ≈ 1 miliardo di byte
- 1 TB = 1.024 GB ≈ 1.000 miliardi di byte
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