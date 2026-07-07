Mario + Rabbids Kingdom Battle per Switch è al minimo storico (solo codice)

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Una missione epica
Si tratta del gioco in cui Mario, Luigi, Peach e Yoshi uniranno le forze insieme agli eroi rabbid. Esplorerai quattro mondi diversi pieni di scrigni e segreti, risolverai diversi enigmi e sconfiggerai una serie di nemici grazie a oltre 250 armi. Il gameplay è rigorosamente a turni, quindi potrai scegliere con calma la tua prossima mossa. Nel complesso, le meccaniche rendono le battaglie davvero divertenti. Artisticamente è splendido e ricco di personalità.
Tuttavia, sappi che non è presente un multiplayer competitivo. Se vuoi saperne di più, ti invitiamo a leggere la nostra recensione. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.
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