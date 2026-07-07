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Mario + Rabbids Kingdom Battle per Switch è al minimo storico (solo codice)

Tra le offerte di Amazon troviamo il gioco Mario + Rabbids Kingdom Battle al prezzo più basso di sempre. Specifichiamo che si tratta del codice di attivazione.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   07/07/2026
Mario + Rabbids Kingdom Battle
Mario + Rabbids: Kingdom Battle
Mario + Rabbids: Kingdom Battle
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Se non lo hai ancora recuperato, Mario + Rabbids Kingdom Battle per Nintendo Switch è su Amazon a soli 10,93 € rispetto al prezzo mediano di 14,99 €, permettendoti di risparmiare fino al 27%. Si tratta del prezzo minimo storico, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Specifichiamo ancora una volta che si tratta del codice da attivare su eShop. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Una missione epica

Si tratta del gioco in cui Mario, Luigi, Peach e Yoshi uniranno le forze insieme agli eroi rabbid. Esplorerai quattro mondi diversi pieni di scrigni e segreti, risolverai diversi enigmi e sconfiggerai una serie di nemici grazie a oltre 250 armi. Il gameplay è rigorosamente a turni, quindi potrai scegliere con calma la tua prossima mossa. Nel complesso, le meccaniche rendono le battaglie davvero divertenti. Artisticamente è splendido e ricco di personalità.

Mario + Rabbids Kingdom Battle
Mario + Rabbids Kingdom Battle

Tuttavia, sappi che non è presente un multiplayer competitivo. Se vuoi saperne di più, ti invitiamo a leggere la nostra recensione. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.

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