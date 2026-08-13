Super Mario Sunshine è disponibile da oggi su Nintendo Switch 2, gratis con Switch Online

È peraltro un gioco particolarmente adatto al periodo estivo , vista la sua ambientazione a tema con spiagge, mare e isole tropicali, dunque si adatta molto bene alle sessioni di gioco di questi giorni.

Come da programma, Super Mario Sunshine è disponibile da oggi, 13 agosto , su Nintendo Switch 2 , come aggiunta gratis al catalogo dei titoli classici di GameCube liberamente disponibile per gli abbonati al servizio Nintendo Switch Online + Pacchetto Aggiuntivo.

Un rilancio a tema estivo

Super Mario Sunshine era stato lanciato anche all'interno della raccolta Super Mario 3D All-Stars, distribuita a tempo limitato su Nintendo Switch in occasione del 35° anniversario di Mario, e torna a disposizione in forma digitale ora che ci troviamo durante il 40° anniversario.

Il gioco può essere scaricato gratuitamente dagli abbonati a Nintendo Switch Online + Pacchetto Aggiuntivo, ovvero il tier superiore del servizio online, ed esclusivamente su Nintendo Switch 2, dove si trova la raccolta dei classici appartenenti al catalogo di GameCube.

Uscito nel 2002, si tratta di un platform 3D con Mario che aggiunge alle dinamiche classiche l'uso dell'attrezzatura SPLAC 3000, che consente di spruzzare potenti getti d'acqua utili sia per ripulire l'Isola Delfina da vernice e sporco sia per ampliare le possibilità di spostamento del protagonista.

Il trailer di lancio riportato qui sopra riepiloga un po' le caratteristiche principali di questo particolare capitolo della serie.