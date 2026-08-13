Pokémon Bank chiude i battenti: Nintendo annuncia la data di conclusione del servizio

La piattaforma era stata lanciata nel 2013 come sistema per immagazzinare le creature dei vari capitoli della serie su Nintendo 3DS , consentendo di poterne conservare fino a 3000 al suo interno e poi trasferirle da un gioco all'altro all'interno del franchise, almeno per quanto riguarda i titoli compatibili con il servizio.

La fine di un'era per i Pokédex nazionali

In effetti, considerando che Nintendo ha chiuso ufficialmente l'eShop di Nintendo 3DS a marzo del 2023, è già un caso peculiare il fatto che Pokémon Bank sia rimasto attivo fino ad oggi, se si considera il normale modus operandi della compagnia, ma questo periodo di grazia sta per terminare.

Uno schema sul funzionamento del servizio

Nintendo ha annunciato la chiusura di Pokémon Bank per il 26 febbraio 2027, dunque avrete ancora qualche mese per poterlo utilizzare, nel caso siate interessati, e considerando come Nintendo 3DS sia tornato decisamente di modo negli ultimi anni, è probabile che molti utenti possano ancora essere coinvolti dalla decisione.

La piattaforma in questione risulta estremamente utile per cercare di completare i Pokédex nazionali dei singoli capitoli della serie su Nintendo 3DS, dunque la sua rimozione potrebbe rendere estremamente difficile portare a termine l'impresa, ma ci sono ancora alcuni mesi di tempo per sfruttare la piattaforma.

La Banca Pokémon può essere utilizzata collegandola ai titoli di sesta e settima generazione come Pokémon X, Pokémon Y, Pokémon Rubino Omega, Pokémon Zaffiro Alpha, Pokémon Sole, Pokémon Luna, Pokémon Ultrasole e Pokémon Ultraluna.