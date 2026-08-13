Tomb Raider: Catalyst ha ora un periodo di uscita più definito

Non è ancora un'informazione precisa, ma se non altro definisce meglio la finestra di lancio prevista per il gioco, che nelle settimane scorse era stato già rimandato in maniera netta , passando da un'uscita prevista nel 2027 al lancio ora spostato nel 2028, in seguito allo spostamento anche di Tomb Raider: Legacy of Atlantis, il remake che era stato posticipato a sua volta dal 2026 al 2027.

Più vicino del previsto?

Considerando l'organizzazione degli anni fiscali di Embracer, il fatto che Tomb Raider: Catalyst sia ora previsto entro l'anno fiscale che parte nel 2027 significa che la sua uscita dovrebbe avvenire entro la fine di marzo 2028.

Lo spostamento all'anno successivo non dovrebbe dunque portare il gioco troppo avanti all'interno del 2028, con l'uscita che, almeno secondo i programmi attuali di Embracer, sarebbe inserita nel primo trimestre.

Ovviamente, tutto questo è passibile di modifiche, e considerando che mancano ancora parecchi mesi all'uscita tutto è ancora possibile, visto che nell'industria videoludica attuale è difficile avere certezze sulle tempistiche di lancio di progetti così ampi e complessi.

Tomb Raider: Catalyst si presenta come il primo capitolo della serie totalmente nuovo dopo la trilogia "Survivor" conclusa con Shadow of the Tomb Raider, ma a quanto pare non richiederà la conoscenza dei precedenti episodi per essere goduto appieno.