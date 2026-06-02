Il nuovo trailer di Tomb Raider: Legacy of Atlantis annuncia la data di uscita, anche su Switch 2

Anche Tomb Raider: Legacy of Atlantis è tornato a mostrarsi in occasione dello State of Play di giugno, con un nuovo trailer che ha anche annunciato la data di uscita per questo attesissimo remake, in arrivo il 12 febbraio 2027 su PC, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2.

In effetti, il lancio su Nintendo Switch 2 risulta una notevole sorpresa, visto che non era stato annunciato in precedenza. L'informazione ovviamente non arriva dal trailer pubblicato in occasione dello State of Play ma da quello ufficiale di Crystal Dynamics messo a disposizione in contemporanea, che alla fine mostra anche la console Nintendo tra le piattaforme di uscita.

Il gioco ha già le prenotazioni aperte e consente di ottenere anche dei bonus speciali nel caso in cui si proceda con il preorder dell'edizione standard, Deluxe e Collector's, con ulteriori dettagli al riguardo in arrivo successivamente.