Il nuovo trailer di Tomb Raider: Legacy of Atlantis annuncia la data di uscita, anche su Switch 2

Anche Tomb Raider: Legacy of Atlantis è tornato a mostrarsi in occasione dello State of Play di giugno, con un nuovo trailer che ha anche annunciato la data di uscita per questo attesissimo remake, in arrivo il 12 febbraio 2027 su PC, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2.
In effetti, il lancio su Nintendo Switch 2 risulta una notevole sorpresa, visto che non era stato annunciato in precedenza. L'informazione ovviamente non arriva dal trailer pubblicato in occasione dello State of Play ma da quello ufficiale di Crystal Dynamics messo a disposizione in contemporanea, che alla fine mostra anche la console Nintendo tra le piattaforme di uscita.
Il gioco ha già le prenotazioni aperte e consente di ottenere anche dei bonus speciali nel caso in cui si proceda con il preorder dell'edizione standard, Deluxe e Collector's, con ulteriori dettagli al riguardo in arrivo successivamente.
Un remake totale
Il nuovo trailer mostra uno spettacolare montaggio di varie scene di gameplay che consentono di vedere il grande lavoro di ricostruzione tecnica totale effettuata da Flying Wild Hogs e Crystal Dynamics sul primo capitolo della serie.
Tomb Raider: Legacy of Atlantis è in effetti un remake del primo Tomb Raider, che dovrebbe riproporre la medesima storia e situazioni dell'originale ma con una forma completamente nuova, come risulta decisamente chiaro anche da questo nuovo trailer.
In effetti, gli sviluppatori avevano riferito che il gioco riproporrà scene storiche in forma moderna, e alcune di queste possono essere riconosciute anche nel nuovo trailer visibile qui sopra. A questo punto non resta che attendere ulteriori presentazioni, che sicuramente arriveranno da qui al prossimo febbraio.
Nel frattempo, Crystal Dynamics sta lavorando a Tomb Raider Catalyst, che è il vero e proprio nuovo capitolo della serie, già annunciato anch'esso.
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