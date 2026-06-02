Stuntman Hollywood è il nuovo gioco di guida spericolata di Saber

In occasione dello State of Play di giugno 2026, Sony ha messo in mostra il trailer di Stuntman Hollywood, un gioco di guida.
Il titolo è sviluppato da Saber e al momento non abbiamo un periodo di uscita, se non che Stuntman Hollywood sarà disponibile "presto".
Il trailer di Stuntman Hollywood
Il video si apre con un'auto che sgomma per le strade e si esibisce in uno spericolato salto sopra un treno merci. Si taglia poi a una città in piena notte e a una diurna, sempre in situazioni esagerate con distruzione ogni secondo.
Il filmato mette anche in mostra la DeLorean, l'auto di Ritorno al Futuro e ci mostra come tutto fosse solo una ripresa di un film. Non a caso il gioco si chiama Stuntman Hollywood.
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