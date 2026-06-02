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Dynasty Warriors 3 Complete Edition Remastered svela la data di uscita allo State of Play

Koei Tecmo ha svelato la data di uscita di Dynasty Warriors 3 Complete Edition Remastered, il vecchio/nuovo gioco d'azione musou. Ecco i dettagli.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   02/06/2026
Dynasty Warriors 3
Dynasty Warriors 3: Complete Edition Remastered
Dynasty Warriors 3: Complete Edition Remastered
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Sony ha mostrato allo State of Play la data di uscita di Dynasty Warriors 3 Complete Edition Remastered, il gioco d'azione di Koei Tecmo.

La data di uscita è ora l'1 ottobre 2026.

Il trailer di Dynasty Warriors 3 Complete Edition Remastered

In questo capitolo possiamo vestire i panni di oltre 40 ufficiali diversi nel mondo dei Tre Regni, affrontando "emozionanti e tattiche battaglie" 1 contro 1.000 su vasti campi di battaglia.

La spiegazione ufficiale indica che Dynasty Warriors 3 è stato il primo gioco della serie Dynasty Warriors a introdurre meccaniche che sarebbero diventate un pilastro della saga, come gli Attacchi True Musou, il gioco simultaneo per due giocatori e il sistema di sviluppo degli ufficiali. È stato anche il primo titolo della serie a vendere più di un milione di copie.

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