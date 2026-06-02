Dynasty Warriors 3 Complete Edition Remastered svela la data di uscita allo State of Play

Il trailer di Dynasty Warriors 3 Complete Edition Remastered

In questo capitolo possiamo vestire i panni di oltre 40 ufficiali diversi nel mondo dei Tre Regni, affrontando "emozionanti e tattiche battaglie" 1 contro 1.000 su vasti campi di battaglia.

La spiegazione ufficiale indica che Dynasty Warriors 3 è stato il primo gioco della serie Dynasty Warriors a introdurre meccaniche che sarebbero diventate un pilastro della saga, come gli Attacchi True Musou, il gioco simultaneo per due giocatori e il sistema di sviluppo degli ufficiali. È stato anche il primo titolo della serie a vendere più di un milione di copie.

Diteci, vi interessa?