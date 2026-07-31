La Carriera di EA Sports FC 27 è stata presentata nel dettaglio

Electronic Arts ha pubblicato un approfondimento dedicato alla modalità Carriera di EA Sports FC 27, che in questa edizione include tante novità: dal mercato trasferimenti ripensato alla nuova gestione della crescita dei giocatori, dalle valutazioni dinamiche agli aspetti inediti per aumentare lo spessore dell'esperienza.
Come detto, la novità principale riguarda il sistema dei trasferimenti, con le trattative che non si risolvono più in un'unica schermata ma si sviluppano attraverso diverse fasi, durante le quali possono intervenire nuovi club interessati, avvenire tentativi di "scippo", rilanci dell'ultimo minuto e rinegoziazioni.
Anche l'interfaccia è stata completamente ridisegnata, passando dalle tre dimensioni a una schermata bidimensionale in grado di garantire maggiore praticità, con la possibilità di negoziare direttamente con i dirigenti, gli agenti e i calciatori, e monitorando in tempo reale l'andamento delle operazioni.
Electronic Arts ha anche collaborato con TransferRoom, la piattaforma utilizzata da diversi club, andando a integrare un nuovo modello di valutazione dei calciatori basato sull'Expected Transfer Value (xTV) che restituisce quotazioni dinamiche, capaci di cambiare stagione dopo stagione.
Le altre novità
In arrivo il prossimo 25 settembre, EA Sports FC 27 vedrà l'arrivo nella modalità Carriera anche del Dynamic OVR, un sistema che modifica il valore complessivo dei giocatori durante la stagione per riflettere il loro stato di forma.
Anche lo sviluppo dei calciatori è stato ripensato con il debutto dei Growth Profiles, sei differenti profili di crescita che permettono ai giocatori di seguire carriere molto diverse tra loro: alcuni esploderanno precocemente, altri raggiungeranno il picco più tardi, mentre altri ancora manterranno un rendimento elevato per anni.
L'IA dei club è stata completamente rivista: le società seguiranno una filosofia di mercato coerente con la propria identità, investiranno sui giovani oppure sui veterani in base alla propria strategia, terranno conto delle statistiche stagionali dei calciatori e verranno influenzate dallo stile di gioco dell'allenatore.
Per la prima volta la Carriera Manager permetterà di creare scenari personalizzati attraverso il nuovo Creator Portal: i giocatori potranno realizzare sfide con obiettivi e regole specifiche, pubblicarle online, condividerle tramite un codice dedicato e renderle disponibili all'intera community, anche su piattaforme differenti.
EA ha introdotto dei nuovi Eventi Imprevisti che potranno modificare sensibilmente l'andamento di una carriera. Oltre agli infortuni, infatti, sarà possibile assistere a penalizzazioni in classifica per problemi finanziari, conflitti nello spogliatoio e altre situazioni che richiederanno decisioni difficili da parte dell'allenatore.
Infine, la Carriera Giocatore vedrà l'arrivo di un nuovo sistema di rivalità dinamiche: durante la stagione verranno scelti avversari con cui confrontarsi attraverso obiettivi specifici, mentre il pubblico commenterà le prestazioni anche sui social presenti nel gioco.