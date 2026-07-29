L'SSD interno Lexar da 512GB è in promozione su Amazon: il prezzo cala fino al minimo storico

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promo che fa calare il prezzo dell'SSD interno Lexar da 512GB: l'offerta prevede uno sconto attivo del 32% per un costo totale e finale di 94,99€ (minimo storico). Puoi acquistarlo direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina del prodotto dal banner qui in basso: Questo SSD Lexar da 512GB è una soluzione di archiviazione ad alte prestazioni pensata per offrire velocità elevate, affidabilità e una risposta rapida nelle attività più impegnative. Grazie alla tecnologia avanzata, questo SSD raggiunge una velocità di lettura sequenziale fino a 7.200 MB/s e una velocità di scrittura fino a 4.400 MB/s, garantendo tempi di caricamento ridotti e trasferimenti di file più rapidi.
Ulteriori dettagli sull'SSD
Progettato per soddisfare le esigenze di giocatori hardcore, professionisti e sviluppatori, l'SSD Lexar combina prestazioni elevate con un'efficienza energetica ottimizzata. Rispetto agli SSD PCIe Gen 4 dotati di cache DRAM attiva, questo modello può offrire un consumo energetico ridotto fino al 40%, contribuendo a migliorare l'efficienza complessiva del sistema.
Il dispositivo integra inoltre la tecnologia Host Memory Buffer (HMB) 3.0, che sfrutta la memoria del sistema per migliorare la gestione della cache e rendere più fluidi i trasferimenti dei dati. Questa soluzione permette di ottenere prestazioni costanti durante l'utilizzo quotidiano, il gaming e le applicazioni professionali.
L'SSD Lexar da 512GB è inoltre compatibile con PlayStation 5, offrendo agli utenti console la possibilità di ampliare lo spazio disponibile e migliorare la gestione della propria libreria di giochi.