Nothing Phone (3) è in promozione su Amazon: design unico, prestazioni al top e display AMOLED

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promo che fa calare il prezzo del Nothing Phone (3): l'offerta prevede uno sconto attivo del 39% per un costo totale e finale di 519€. Acquista lo smartphone direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata dal box qui sotto: Il Nothing Phone (3) si presenta come uno smartphone completo, caratterizzato da un design moderno e da specifiche tecniche pensate per offrire un'esperienza d'uso di alto livello. La scocca, con uno spessore di appena 9 mm, è inoltre certificata IP68, garantendo una buona resistenza alla polvere e all'acqua.
Ulteriori dettagli sullo smartphone
Il dispositivo integra un display OLED da 6,67 pollici, con risoluzione di 1260 x 2800 pixel e una frequenza di aggiornamento di 120 Hz, caratteristiche che assicurano immagini dettagliate, colori vivaci e una maggiore fluidità durante la navigazione e il gaming.
Sotto la scocca trova posto il processore Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4, pensato per offrire prestazioni elevate anche nelle attività più impegnative.
L'autonomia è affidata a una batteria da 5150 mAh, capace di supportare l'utilizzo quotidiano. Per quanto riguarda il comparto fotografico, il Nothing Phone (3) dispone di una fotocamera principale da 50 megapixel con apertura f/1.7, progettata per realizzare scatti luminosi e ricchi di dettagli, affiancata da una fotocamera frontale da 50 megapixel. Completa la dotazione il Bluetooth 6.0.