3

Il jack per le cuffie è ormai raro, ma secondo Sony è ancora un punto di forza

Preferite ancora il jack da 3,5 mm alle cuffie wireless? Secondo Sony, sono ancora molti gli utenti che ne apprezzano la presenza sugli smartphone.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   14/08/2026
Jack audio per cuffie (immagine IA)

Ormai cuffie e auricolari wireless sono diventati il nuovo standard per gli smartphone, con il jack da 3,5 mm ormai diventato praticamente una rarità. Obsoleto ai giorni nostri? Forse. Scomodo rispetto alle soluzioni odierne? Può darsi. Eppure, per Sony, il jack per le cuffie e lo slot per schede microSD continuano a essere caratteristiche fondamentali dei suoi dispositivi. Il nuovo Sony Xperia 1 VIII continuerà a mantenere questa tradizione e, secondo quanto riportato, il successo delle vendite dei suoi smartphone potrebbe dipendere proprio da queste caratteristiche.

Jack e microSD: due punti di forza

Le informazioni arrivano dalla testata giapponese IT Media, che ha recentemente intervistato due rappresentanti di Sony sulle vendite dell'Xperia 1 VIII in Giappone. Sebbene la memoria interna arrivi fino a 1 TB, lo smartphone mantiene anche uno slot per schede microSD, una caratteristica ormai tutt'altro che comune sui dispositivi di fascia alta. Questo elemento, insieme al jack per cuffie da 3,5 mm, rappresenta una "parte integrante dell'identità unica dell'Xperia".

L'obiettivo di Sony, quindi, sarebbe quello di continuare a integrarli anche nei futuri smartphone, grazie anche ai feedback raccolti attraverso alcuni sondaggi condotti tra i propri clienti. "Sebbene molti smartphone puntino ad attrarre un pubblico ampio con il loro design arrotondato, questi sono elementi importanti che costituiscono il tratto distintivo di Xperia, e ritengo che siano uno degli aspetti che rendono Xperia unico e che non dovrebbero mai andare persi", ha detto uno dei rappresentanti.

Sony Xperia
Sony Xperia

Insomma, sebbene sempre più produttori scelgano di puntare su design particolari e nuove soluzioni innovative, Sony ritiene importante continuare a mantenere alcune caratteristiche che, in realtà, sono ancora molto apprezzate dagli utenti. Tuttavia, non mancano alcuni compromessi che potrebbero rendere i suoi dispositivi meno attraenti, come batterie dalla capacità ancora piuttosto contenuta rispetto a quelle della concorrenza.

E a voi manca il jack audio?

Sony sembra avere ancora fiducia nel jack da 3,5 mm, considerandolo una caratteristica importante per i suoi smartphone. Ma voi lo utilizzate ancora oppure, ormai, siete abituati alle cuffie wireless? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto.

Sony INZONE H6 Air, la recensione delle cuffie cablate open-back dall'eccellente comparto sonoro Sony INZONE H6 Air, la recensione delle cuffie cablate open-back dall'eccellente comparto sonoro

Personalmente, nonostante l'innegabile comodità degli auricolari wireless e tutti i vantaggi che offrono, non nascondiamo una certa nostalgia per le vecchie cuffie con il filo.

#Sony #Tecnologia
Aggiungici come fonte preferita su Google
Questo contenuto potrebbe includere link affiliati che generano commissioni.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Il jack per le cuffie è ormai raro, ma secondo Sony è ancora un punto di forza