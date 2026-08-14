Il jack per le cuffie è ormai raro, ma secondo Sony è ancora un punto di forza

Ormai cuffie e auricolari wireless sono diventati il nuovo standard per gli smartphone, con il jack da 3,5 mm ormai diventato praticamente una rarità. Obsoleto ai giorni nostri? Forse. Scomodo rispetto alle soluzioni odierne? Può darsi. Eppure, per Sony, il jack per le cuffie e lo slot per schede microSD continuano a essere caratteristiche fondamentali dei suoi dispositivi. Il nuovo Sony Xperia 1 VIII continuerà a mantenere questa tradizione e, secondo quanto riportato, il successo delle vendite dei suoi smartphone potrebbe dipendere proprio da queste caratteristiche.

Jack e microSD: due punti di forza

Le informazioni arrivano dalla testata giapponese IT Media, che ha recentemente intervistato due rappresentanti di Sony sulle vendite dell'Xperia 1 VIII in Giappone. Sebbene la memoria interna arrivi fino a 1 TB, lo smartphone mantiene anche uno slot per schede microSD, una caratteristica ormai tutt'altro che comune sui dispositivi di fascia alta. Questo elemento, insieme al jack per cuffie da 3,5 mm, rappresenta una "parte integrante dell'identità unica dell'Xperia".

L'obiettivo di Sony, quindi, sarebbe quello di continuare a integrarli anche nei futuri smartphone, grazie anche ai feedback raccolti attraverso alcuni sondaggi condotti tra i propri clienti. "Sebbene molti smartphone puntino ad attrarre un pubblico ampio con il loro design arrotondato, questi sono elementi importanti che costituiscono il tratto distintivo di Xperia, e ritengo che siano uno degli aspetti che rendono Xperia unico e che non dovrebbero mai andare persi", ha detto uno dei rappresentanti.

Sony Xperia

Insomma, sebbene sempre più produttori scelgano di puntare su design particolari e nuove soluzioni innovative, Sony ritiene importante continuare a mantenere alcune caratteristiche che, in realtà, sono ancora molto apprezzate dagli utenti. Tuttavia, non mancano alcuni compromessi che potrebbero rendere i suoi dispositivi meno attraenti, come batterie dalla capacità ancora piuttosto contenuta rispetto a quelle della concorrenza.