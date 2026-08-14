S.T.A.L.K.E.R. 2 riceverà il grosso update 2.0 insieme a Cost of Hope, eccolo in trailer

Il percorso di S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl è tutt'altro che finito, con il gioco destinato a ricevere il grosso aggiornamento 2.0 la prossima settimana insieme all'arrivo dell'espansione Cost of Hope, destinato ad apportare numerose novità, tutto il 20 agosto.

Come dimostrato dal trailer riportato qui sotto, l'Update 2.0 è una novità importante che punta a risolvere diversi problemi e migliorare soprattutto numerosi aspetti del gioco, che è rimasto un cantiere piuttosto aperto fin dal suo lancio iniziale, raggiungendo però nel frattempo una notevole profondità e ricchezza di contenuti e caratteristiche.

L'aggiunta più sostanziosa arriva ovviamente dall'espansione Cost of Hope, che introduce nuovi elementi della storia e di gameplay, con una grossa aggiunta anche alla mappa esplorabile attraverso una nuova area, ma l'update è comunque molto importante.