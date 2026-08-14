S.T.A.L.K.E.R. 2 riceverà il grosso update 2.0 insieme a Cost of Hope, eccolo in trailer

Il percorso di S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl è tutt'altro che finito, con il gioco destinato a ricevere il grosso aggiornamento 2.0 la prossima settimana insieme all'arrivo dell'espansione Cost of Hope, destinato ad apportare numerose novità, tutto il 20 agosto.
Come dimostrato dal trailer riportato qui sotto, l'Update 2.0 è una novità importante che punta a risolvere diversi problemi e migliorare soprattutto numerosi aspetti del gioco, che è rimasto un cantiere piuttosto aperto fin dal suo lancio iniziale, raggiungendo però nel frattempo una notevole profondità e ricchezza di contenuti e caratteristiche.
L'aggiunta più sostanziosa arriva ovviamente dall'espansione Cost of Hope, che introduce nuovi elementi della storia e di gameplay, con una grossa aggiunta anche alla mappa esplorabile attraverso una nuova area, ma l'update è comunque molto importante.
Le novità dell'Update 2.0
In base a quanto spiegato anche nel nuovo video riportato qui sotto, che ci riporta "indietro nella Zona", l'aggiornamento 2.0 migliora numerosi elementi tecnici di S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, sia dal punto di vista grafico che strutturale.
Sul piano estetico, è stata migliorata la resa della nebbia, che ora avvolge varie sezioni della mappa con riflessi attivi anche nel gioco, visto che può nascondere minacce e aiutare il giocatore a confondersi nello scenario.
Varie ambientazioni e la vegetazione in generale sono state migliorate e arricchite, con un aspetto ora "più naturale", oltre a correzioni a un ampio numero di bug che verranno applicate con l'arrivo della patch.
Uno degli elementi più importanti è poi il miglioramento generale al sistema A-Life, ovvero l'intelligenza artificiale che gestisce tutti gli aspetti all'interno della Zona, con comportamenti più complessi e realistici di nemici e creature.
Vengono inoltre ampliate le opzioni di personalizzazione, anche in termini di set di regole che gestiscono il mondo di gioco, dando modo di modificare parzialmente l'esperienza.
Con l'aggiornamento 2.0 arriva anche il binocolo, oltre a quattro nuove armi:
- Arev AR
- GP3A DMR
- SKP DMR
- Fora-230 SMG
Nell'open world, i giocatori potranno anche incontrare mutanti più "localizzati", come i Flesh e i Bloodsucker, con aspetto e comportamento che varieranno a seconda dell'ambiente circostante e del bioma in cui vivono.
L'Update 2.0 arriverà insieme a Cost of Hope il 20 agosto: nei giorni scorsi abbiamo visto un trailer dell'espansione che mostra la Centrale di Chornobyl e la Foresta di Ferro, e in precedenza un altro dedicato a trama e personaggi.