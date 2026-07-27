La data di uscita di S.T.A.L.K.E.R. 2: Cost of Hope è stata svelata

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl è uno dei videogiochi di sopravvivenza e d'azione più apprezzati degli ultimi anni e i fan possono ora gioire: è stata svelata la data di uscita di Cost of Hope, la nuova espansione.
GSC Game World ha inoltre pubblicato un nuovo trailer dedicato, che potete trovare qui sotto.
Data di uscita e trailer di S.T.A.L.K.E.R. 2: Cost of Hope
S.T.A.L.K.E.R. 2: Cost of Hope sarà disponibile a partire dal 20 agosto su PC (Steam, GOG, Epic Games Store), PlayStation 5 (con supporto a PS5 Pro) e Xbox Series X|S.
La descrizione del trailer recita: "I cancelli verso il centro sono sigillati più saldamente che mai - ma, come sempre accade nella Zona, i più astuti sanno già quando si presenterà l'occasione giusta. Le voci attorno ai fuochi da campo parlano del 20 agosto. L'espansione S.T.A.L.K.E.R. 2: Cost of Hope sta per arrivare, ed è giunto il momento di prepararsi per una nuova spedizione nel cuore della Zona!"
"Scopri le intricate e contorte storie di Duty e Freedom, esplora le terre precedentemente proibite della Foresta di Ferro e della CNPP, e affronta gli intrighi di poteri ben più grandi di qualsiasi stalker solitario."
Ecco anche il trailer S.T.A.L.K.E.R. 2: Cost of Hope dedicato a trama e personaggi.