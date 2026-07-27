La data di uscita di S.T.A.L.K.E.R. 2: Cost of Hope è stata svelata

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl è uno dei videogiochi di sopravvivenza e d'azione più apprezzati degli ultimi anni e i fan possono ora gioire: è stata svelata la data di uscita di Cost of Hope , la nuova espansione.

Data di uscita e trailer di S.T.A.L.K.E.R. 2: Cost of Hope

S.T.A.L.K.E.R. 2: Cost of Hope sarà disponibile a partire dal 20 agosto su PC (Steam, GOG, Epic Games Store), PlayStation 5 (con supporto a PS5 Pro) e Xbox Series X|S.

La descrizione del trailer recita: "I cancelli verso il centro sono sigillati più saldamente che mai - ma, come sempre accade nella Zona, i più astuti sanno già quando si presenterà l'occasione giusta. Le voci attorno ai fuochi da campo parlano del 20 agosto. L'espansione S.T.A.L.K.E.R. 2: Cost of Hope sta per arrivare, ed è giunto il momento di prepararsi per una nuova spedizione nel cuore della Zona!"

"Scopri le intricate e contorte storie di Duty e Freedom, esplora le terre precedentemente proibite della Foresta di Ferro e della CNPP, e affronta gli intrighi di poteri ben più grandi di qualsiasi stalker solitario."

Ecco anche il trailer S.T.A.L.K.E.R. 2: Cost of Hope dedicato a trama e personaggi.