Come saranno Apple Watch Series 12 e Ultra 4: il vero upgrade di quest'anno sarà invisibile

Le indiscrezioni arrivano dalla solita newsletter Power On di Mark Gurman su Bloomberg e confermano diversi rumor circolati negli ultimi mesi, secondo cui Apple Watch Series 12 e Apple Watch Ultra 4 rappresenteranno un aggiornamento incrementale rispetto ai modelli attuali.

Apple Watch Series 12 e Ultra 4 punteranno su prestazioni e software

Secondo le fonti di Gurman, Apple Watch Series 12 manterrà lo stesso aspetto della generazione precedente e lo stesso dovrebbe valere per Apple Watch Ultra 4. Le modifiche più importanti riguarderebbero l'hardware, con l'introduzione di un nuovo processore destinato a migliorare le prestazioni complessive e la reattività del sistema operativo.

Apple Watch Series 11

Anche il comparto dedicato a salute e attività fisica potrebbe ricevere alcuni miglioramenti. Al momento, però, non ci sono indicazioni sull'arrivo di nuovi sensori, dettaglio che lascia ipotizzare un'evoluzione legata soprattutto agli algoritmi di analisi e alle funzionalità software piuttosto che a nuove componenti hardware.

Bloomberg riferisce inoltre che i dispositivi si trovano ormai nelle fasi avanzate dei test interni. Apple Watch Series 12 sarebbe identificato dai codici N237 e N238, rispettivamente per le versioni Wi-Fi e Cellular, mentre Apple Watch Ultra 4 porterebbe il nome in codice N240. La stessa fonte afferma che questi saranno gli unici smartwatch Apple previsti per l'evento di settembre 2026. Non sarebbe infatti in programma il debutto di un nuovo Apple Watch SE, anche se non è escluso che il modello economico possa essere aggiornato in un secondo momento.

Guardando oltre la gamma 2026, Apple starebbe già lavorando a un redesign più profondo della linea principale di Apple Watch, destinato però ad arrivare non prima di un paio di anni. Rimane inoltre in circolazione un'indiscrezione ricorrente relativa a un nuovo sistema di aggancio dei cinturini, anche se finora questa ipotesi non ha mai trovato conferme concrete.

Non tutte le fonti concordano però sul futuro di Apple Watch Ultra 4. Alcune indiscrezioni pubblicate nei mesi scorsi parlavano infatti di un importante aggiornamento del comparto sensori, con un numero di rilevatori che potrebbe addirittura raddoppiare rispetto alle generazioni precedenti. Sapremo presto chi aveva ragione, visto che manca ormai poco più di un mese alla presentazione ufficiale.

Voi che cosa ne pensate? Quali sono i miglioramenti che vorreste nei prossimi smartwatch di Apple? Diteci la vostra nei commenti qua sotto.