Samsung presenta i nuovi smartwatch Galaxy Watch Ultra2 e Watch9: caratteristiche, prezzi e novità

In occasione del Galaxy Unpacked di luglio, Samsung ha presentato due nuovi smartwatch pensati per soddisfare esigenze differenti: i Galaxy Watch Ultra2 e Galaxy Watch9. Si tratta di due dispositivi che si distinguono per caratteristiche, funzionalità e ambiti di utilizzo: il primo è stato pensato per professionisti e utenti che cercano un'esperienza avanzata e strumenti dedicati anche alle attività più impegnative, come le immersioni professionali. Il secondo, invece, è studiato per accompagnare l'utente nella quotidianità, offrendo un'esperienza completa, pratica e versatile. Scopriamo nel dettaglio tutte le loro caratteristiche.
Caratteristiche del Galaxy Watch Ultra2
Partiamo dal modello più completo e avanzato della nuova gamma, progettato per soddisfare le esigenze di utenti e professionisti. Samsung descrive il Galaxy Watch Ultra2 come "il meglio del meglio", ed è uno smartwatch che introduce numerosi miglioramenti e perfezionamenti rispetto alla generazione precedente, con l'obiettivo di offrire un'esperienza ancora più evoluta e completa. Si parte dalla batteria da 800 mAh, che presenta il 35% di capacità in più per garantire un utilizzo ancora più intenso. Per quanto riguarda le prestazioni, il processore Snapdragon Wear Elite garantisce tempi di risposta e di avvio migliorati, con una CPU e una GPU potenziate rispettivamente del 32% e 19%. Ciò si traduce in un'esperienza d'uso ancora più accurata, rapida e fluida.
A contribuire ulteriormente è il display da 1,52 pollici con una luminosità di picco pari a 5.000 nit, il più ampio mai integrato su uno smartwatch Samsung. Questa soluzione garantisce una visibilità superiore e una qualità dell'immagine eccezionale in qualsiasi condizione ambientale, offrendo una leggibilità ottimale anche sotto la luce diretta del sole. Si tratta, infatti, dello smartwatch più luminoso di sempre.
Anche i materiali sono particolarmente interessanti: il prodotto è in titanio, quindi è leggero, resistente ed è più sottile del 12% rispetto al modello precedente. Inoltre, il Galaxy Watch Ultra2 presenta uno spessore di soli 10,7 mm, mentre il cinturino, oltre a essere più morbido e confortevole, risulta anche più leggero del 25% rispetto alla generazione precedente. Il sistema di aggancio consente di indossarlo in modo rapido, semplice e intuitivo, migliorando ulteriormente la praticità di utilizzo. Nel complesso si tratta di un prodotto ottimizzato per comfort e stabilità, basato su modelli di IA proprietari e milioni di dati biometrici.
Le funzionalità
Il Galaxy Watch Ultra2 punta inoltre a offrire un'esperienza più completa anche quando viene utilizzato senza smartphone. Durante le attività all'aperto è possibile caricare percorsi personalizzati, sfruttare la funzione Track Back per ripercorrere lo stesso itinerario al ritorno e salvare punti di riferimento, come la posizione dell'auto parcheggiata. Si tratta di un prodotto pensato anche per accompagnare gli utenti durante gli allenamenti e le attività sportive, comprese quelle più impegnative e professionali.
Per quanto riguarda il monitoraggio dell'attività fisica, il Galaxy Watch Ultra2 offre un sistema di tracciamento avanzato dedicato a numerose discipline, incluso il Trail Running, con strumenti specifici pensati per gli sportivi più esigenti. In quest'ultimo caso, ad esempio, basta impostare una rotta e caricare delle mappe da personalizzare in base alle necessità.
Inoltre, offre tracciamento specializzato per indicazioni dettagliate su percorso e altitudine, tempo di completamento stimato e anche avviso nutrizionale. Non è tutto: si tratta del primo sistema al mondo di guida all'idratazione in tempo reale, basato sul consumo di acqua durante l'allenamento e sull'analisi della composizione corporea dell'utente.
In aggiunta, durante l'esercizio viene monitorata in tempo reale anche l'altitudine, offrendo un quadro ancora più completo delle condizioni e delle prestazioni dell'utente. Anche il diving, ovvero l'attività di immersione, è stato particolarmente richiesto e offre un sistema di monitoraggio automatico e immediato che rileva parametri fondamentali come profondità, durata dell'immersione e temperatura dell'acqua, nonché indicazioni per la decompressione. La funzionalità è stata realizzata in collaborazione con Mares, brand leader a livello mondiale nelle attrezzature subacquee.
Come potrete intuire, questo smartwatch è rigorosamente pensato per chi ha esigenze specifiche e desidera ottenere il massimo durante le proprie attività, che siano sportive, professionali o legate a discipline che richiedono strumenti avanzati di monitoraggio. Grazie alle numerose funzionalità integrate, Galaxy Watch Ultra2 si rivolge agli utenti più esigenti, offrendo dati dettagliati, maggiore precisione e un supporto completo per affrontare anche le situazioni più complesse con il massimo livello di affidabilità. Questo modello sarà proposto esclusivamente con connettività LTE; sarà possibile anche scaricare musica e playlist di Spotify nella memoria interna, oltre a poter collegare direttamente degli auricolari Bluetooth e continuare a sincronizzare i dati senza dover portare con sé lo smartphone.
Scheda tecnica del Galaxy Watch Ultra2
Ecco di seguito le specifiche tecniche dello smartwatch:
- Display: Vetro zaffiro; Super AMOLED, 1,52 pollici (38,5 mm), 498 x 498
- Processore: Qualcomm SW6100 (Penta-Core, 3 nm)
- Dimensioni: 47,4 x 47,1 x 10,7 mm
- Peso: 61,5 g
- Memoria e archiviazione: 2 GB di memoria + 64 GB di archiviazione
- Batteria: 800 mAh
- Ricarica: rapida ad alta frequenza
- Sistema operativo: Wear OS 7
- Interfaccia: One UI 9 Watch
- Sensori: Sensore Samsung BioActive (sensore ottico del biosegnale + segnale cardiaco elettrico + analisi dell'impedenza bioelettrica), sensore di temperatura, accelerometro, barometro, giroscopio, sensore geomagnetico, sensore di luminosità
- Connettività: LTE, Bluetooth 6.0, Wi-Fi 2,4 GHz + 5 GHz, NFC, GPS dual-frequency L1+L5
- Resistenza e impermeabilità: 10 ATM / IP69K / MIL-STD-810H / EN13319
- Compatibilità: Android 13.0 o versioni successive
Prezzi e colorazioni
Lo smartwatch sarà disponibile nella versione da 47 mm e nelle colorazioni Titanium Gray e Titanium Silver. Potrete acquistarlo a 749 €.
Caratteristiche del Galaxy Watch9
Passiamo al secondo smartwatch, pensato per le attività quotidiane. Anche in questo caso sono presenti diversi miglioramenti per offrire un'esperienza d'uso ancora più funzionale e confortevole, tra cui comfort migliorato e cinturino più leggero del 25%. Il prodotto è in alluminio ultra-leggero, con una batteria da 390 mAh (+20% di capacità rispetto al modello precedente), processore Qualcomm Wear Elite e display con luminosità di 3.000 nit. Anche in questo caso il cinturino presenta il pratico sistema di aggancio ed è personalizzabile, oltre ad essere disponibile in due dimensioni (da 44 mm o da 40 mm).
Le funzioni
Questo prodotto integra nuove funzionalità per la salute, tracciate ovviamente da Samsung Health. Si parte dalla funzione "Parametri Vitali", un sistema intelligente progettato per monitorare costantemente alcuni parametri fondamentali e inviare eventuali avvisi in caso vengano rilevate anomalie.
La funzione si basa sull'analisi di diversi indicatori, tra cui la variabilità della frequenza cardiaca (HRV), il livello di ossigenazione del sangue, la temperatura corporea e la frequenza respiratoria, offrendo così una panoramica più completa dello stato generale dell'utente. Questa funzione è ovviamente disponibile anche su Watch Ultra2.
Tra le altre novità troviamo "Punteggio benessere cardiaco", per una gestione avanzata della salute cardiaca, e "Carico cardiaco giornaliero", importante per indicare quando è il momento di aumentare l'intensità dell'esercizio e quando, invece, è preferibile concedersi un periodo di recupero, in base alle condizioni fisiche e ai tempi di riposo necessari. Quest'ultima funzione è molto utile per migliorare l'intensità dell'allenamento, ad esempio per chi fa jogging.
"Indice Fitness", invece, offre un punteggio personalizzato basato su VO2max, BIA, frequenza cardiaca, numero di passi e tempo di attività per continuare o riposarsi. "IA al polso", infine, consente di utilizzare Gemini in modo estremamente pratico: non dovrete fare altro che alzare il polso e iniziare a parlare con Gemini. Sarà possibile chiedere, ad esempio, di controllare i messaggi, gestire gli impegni o la musica. Inoltre, l'integrazione con Gemini consentirà di avviare vocalmente un allenamento e interagire con Samsung Health direttamente dal polso.
Ovviamente è presente anche l'intero ecosistema Galaxy per una sincronizzazione senza intoppi. Nel complesso, quindi, si tratta di uno smartwatch pensato per soddisfare le esigenze quotidiane, quindi per chi non ha troppe pretese, seppur con un'ampia gamma di strumenti e funzioni intelligenti, ideali per monitorare in modo efficace la propria salute, il benessere e le principali attività giornaliere.
Scheda tecnica del Galaxy Watch9
Di seguito le specifiche tecniche:
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Display: vetro zaffiro
- 44 mm: 1,47 pollici (480 × 480)
- 40 mm: 1,34 pollici (438 × 438)
- Processore: Qualcomm SW6100 (Penta-Core, 3 nm)
- Dimensioni: 44 mm: 46,0 x 43,7 x 8,6 mm / 40 mm: 42,7 x 40,4 x 8,6 mm
- Peso: 34 g (44 mm) / 31,5 g (40 mm)
- Memoria e archiviazione: 2 GB di memoria + 32 GB di archiviazione
- Batteria: 445 mAh (44 mm) / 390 mAh (40 mm)
- Ricarica: rapida
- Sistema operativo: Wear OS 7
- Interfaccia: One UI 9 Watch
- Sensori: Sensore Samsung BioActive (sensore ottico del biosegnale + segnale cardiaco elettrico + analisi dell'impedenza bioelettrica), sensore di temperatura, accelerometro, barometro, giroscopio, sensore geomagnetico, sensore di luminosità
- Connettività: LTE, Bluetooth 6.0, Wi-Fi 2,4 GHz + 5 GHz, NFC, GPS dual-frequency L1+L5
- Resistenza e impermeabilità: 5 ATM / IP68 / MIL-STD-810H
- Compatibilità: Android 13.0 o versioni successive
Prezzi e colorazioni
Lo smartwatch sarà disponibile nelle seguenti dimensioni e colorazioni:
- 44 mm Large - Graphite e Silver
- 40 mm - Graphite e Cream
Di seguito i prezzi in base alle diverse configurazioni:
- 44 mm LTE (Graphite e Silver) - 489 €
- 44 mm BT (Graphite e Silver) - 439 €
- 40 mm LTE (Graphite e Cream) - 459 €
- 40 mm BT (Graphite e Cream) - 409 €