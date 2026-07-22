Samsung presenta i nuovi smartwatch Galaxy Watch Ultra2 e Watch9: caratteristiche, prezzi e novità

In occasione del Galaxy Unpacked di luglio, Samsung ha presentato due nuovi smartwatch pensati per soddisfare esigenze differenti: i Galaxy Watch Ultra2 e Galaxy Watch9 . Si tratta di due dispositivi che si distinguono per caratteristiche, funzionalità e ambiti di utilizzo: il primo è stato pensato per professionisti e utenti che cercano un'esperienza avanzata e strumenti dedicati anche alle attività più impegnative, come le immersioni professionali. Il secondo, invece, è studiato per accompagnare l'utente nella quotidianità , offrendo un'esperienza completa, pratica e versatile. Scopriamo nel dettaglio tutte le loro caratteristiche.

Caratteristiche del Galaxy Watch Ultra2

Partiamo dal modello più completo e avanzato della nuova gamma, progettato per soddisfare le esigenze di utenti e professionisti. Samsung descrive il Galaxy Watch Ultra2 come "il meglio del meglio", ed è uno smartwatch che introduce numerosi miglioramenti e perfezionamenti rispetto alla generazione precedente, con l'obiettivo di offrire un'esperienza ancora più evoluta e completa. Si parte dalla batteria da 800 mAh, che presenta il 35% di capacità in più per garantire un utilizzo ancora più intenso. Per quanto riguarda le prestazioni, il processore Snapdragon Wear Elite garantisce tempi di risposta e di avvio migliorati, con una CPU e una GPU potenziate rispettivamente del 32% e 19%. Ciò si traduce in un'esperienza d'uso ancora più accurata, rapida e fluida.

Galaxy Watch Ultra2

A contribuire ulteriormente è il display da 1,52 pollici con una luminosità di picco pari a 5.000 nit, il più ampio mai integrato su uno smartwatch Samsung. Questa soluzione garantisce una visibilità superiore e una qualità dell'immagine eccezionale in qualsiasi condizione ambientale, offrendo una leggibilità ottimale anche sotto la luce diretta del sole. Si tratta, infatti, dello smartwatch più luminoso di sempre.

Galaxy Watch Ultra2

Anche i materiali sono particolarmente interessanti: il prodotto è in titanio, quindi è leggero, resistente ed è più sottile del 12% rispetto al modello precedente. Inoltre, il Galaxy Watch Ultra2 presenta uno spessore di soli 10,7 mm, mentre il cinturino, oltre a essere più morbido e confortevole, risulta anche più leggero del 25% rispetto alla generazione precedente. Il sistema di aggancio consente di indossarlo in modo rapido, semplice e intuitivo, migliorando ulteriormente la praticità di utilizzo. Nel complesso si tratta di un prodotto ottimizzato per comfort e stabilità, basato su modelli di IA proprietari e milioni di dati biometrici.

Le funzionalità

Il Galaxy Watch Ultra2 punta inoltre a offrire un'esperienza più completa anche quando viene utilizzato senza smartphone. Durante le attività all'aperto è possibile caricare percorsi personalizzati, sfruttare la funzione Track Back per ripercorrere lo stesso itinerario al ritorno e salvare punti di riferimento, come la posizione dell'auto parcheggiata. Si tratta di un prodotto pensato anche per accompagnare gli utenti durante gli allenamenti e le attività sportive, comprese quelle più impegnative e professionali.

Per quanto riguarda il monitoraggio dell'attività fisica, il Galaxy Watch Ultra2 offre un sistema di tracciamento avanzato dedicato a numerose discipline, incluso il Trail Running, con strumenti specifici pensati per gli sportivi più esigenti. In quest'ultimo caso, ad esempio, basta impostare una rotta e caricare delle mappe da personalizzare in base alle necessità.

Galaxy Watch Ultra2

Inoltre, offre tracciamento specializzato per indicazioni dettagliate su percorso e altitudine, tempo di completamento stimato e anche avviso nutrizionale. Non è tutto: si tratta del primo sistema al mondo di guida all'idratazione in tempo reale, basato sul consumo di acqua durante l'allenamento e sull'analisi della composizione corporea dell'utente.

In aggiunta, durante l'esercizio viene monitorata in tempo reale anche l'altitudine, offrendo un quadro ancora più completo delle condizioni e delle prestazioni dell'utente. Anche il diving, ovvero l'attività di immersione, è stato particolarmente richiesto e offre un sistema di monitoraggio automatico e immediato che rileva parametri fondamentali come profondità, durata dell'immersione e temperatura dell'acqua, nonché indicazioni per la decompressione. La funzionalità è stata realizzata in collaborazione con Mares, brand leader a livello mondiale nelle attrezzature subacquee.

Come potrete intuire, questo smartwatch è rigorosamente pensato per chi ha esigenze specifiche e desidera ottenere il massimo durante le proprie attività, che siano sportive, professionali o legate a discipline che richiedono strumenti avanzati di monitoraggio. Grazie alle numerose funzionalità integrate, Galaxy Watch Ultra2 si rivolge agli utenti più esigenti, offrendo dati dettagliati, maggiore precisione e un supporto completo per affrontare anche le situazioni più complesse con il massimo livello di affidabilità. Questo modello sarà proposto esclusivamente con connettività LTE; sarà possibile anche scaricare musica e playlist di Spotify nella memoria interna, oltre a poter collegare direttamente degli auricolari Bluetooth e continuare a sincronizzare i dati senza dover portare con sé lo smartphone.

Scheda tecnica del Galaxy Watch Ultra2

Ecco di seguito le specifiche tecniche dello smartwatch:

Display : Vetro zaffiro; Super AMOLED, 1,52 pollici (38,5 mm), 498 x 498

: Vetro zaffiro; Super AMOLED, 1,52 pollici (38,5 mm), 498 x 498 Processore : Qualcomm SW6100 (Penta-Core, 3 nm)

: Qualcomm SW6100 (Penta-Core, 3 nm) Dimensioni : 47,4 x 47,1 x 10,7 mm

: 47,4 x 47,1 x 10,7 mm Peso : 61,5 g

: 61,5 g Memoria e archiviazione : 2 GB di memoria + 64 GB di archiviazione

: 2 GB di memoria + 64 GB di archiviazione Batteria : 800 mAh

: 800 mAh Ricarica : rapida ad alta frequenza

: rapida ad alta frequenza Sistema operativo : Wear OS 7

: Wear OS 7 Interfaccia : One UI 9 Watch

: One UI 9 Watch Sensori : Sensore Samsung BioActive (sensore ottico del biosegnale + segnale cardiaco elettrico + analisi dell'impedenza bioelettrica), sensore di temperatura, accelerometro, barometro, giroscopio, sensore geomagnetico, sensore di luminosità

: Sensore Samsung BioActive (sensore ottico del biosegnale + segnale cardiaco elettrico + analisi dell'impedenza bioelettrica), sensore di temperatura, accelerometro, barometro, giroscopio, sensore geomagnetico, sensore di luminosità Connettività : LTE, Bluetooth 6.0, Wi-Fi 2,4 GHz + 5 GHz, NFC, GPS dual-frequency L1+L5

: LTE, Bluetooth 6.0, Wi-Fi 2,4 GHz + 5 GHz, NFC, GPS dual-frequency L1+L5 Resistenza e impermeabilità : 10 ATM / IP69K / MIL-STD-810H / EN13319

: 10 ATM / IP69K / MIL-STD-810H / EN13319 Compatibilità: Android 13.0 o versioni successive

Prezzi e colorazioni

Lo smartwatch sarà disponibile nella versione da 47 mm e nelle colorazioni Titanium Gray e Titanium Silver. Potrete acquistarlo a 749 €.